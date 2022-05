Nowe organy mariackie  

Nowy instrument zastąpił 56-głosowe organy główne, powstałe w wyniku gruntownej przebudowy w latach 80. ub. wieku przez firmę Włodzimierza Truszczyńskiego. Ma znacznie większe możliwości techniczne i brzmieniowe od poprzednika.

W bazylice Mariackiej są jeszcze dwa instrumenty organowe: 14-głosowe organy w prezbiterium, wykonane w 1912 r. przez Kazimierza Żebrowskiego, oraz 7-głosowe organy w nawie południowej, wykonane w 1898 r. przez Tomasza Falla. Proces rewitalizacji wszystkich instrumentów trwał od 2015 roku.

- Organy piszczałkowe, które stanowią charakterystykę muzycznej modlitwy w Kościele łacińskim to - według Mozarta - król instrumentów. Jako tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie ceremoniom kościelnym dodaje majestatu, a umysły wiernych porywa do Boga i spraw niebieskich, należy je mieć w wielkim poszanowaniu. Dźwięk piszczałek przypomina nam ów donośny głos mówiący od tronu niebieskiego: "To przybytek Boga z ludźmi" - mówił na początku liturgii ks. Dariusz Raś. Proboszcz parafii Mariackiej wyraził wdzięczność wszystkim ofiarodawcom, którzy przyczynili się do ufundowania nowych organów głównych w bazylice. Znaczny wkład wniosła tu krakowska firma informatyczna Comarch SA.

- Tam wszędzie, gdzie sprawowana jest liturgia, gdzie gromadzą się chrześcijanie, wznoszona jest na cześć Najwyższego pieśń nowa - to nasz Kościół - święty, katolicki, apostolski - mówił w homilii abp Jędraszewski, podkreślając wagę historycznego wydarzenia, jakim jest poświęcenie organów w bazylice Mariackiej w Krakowie. Metropolita krakowski zaznaczył, że prawdziwie królewski instrument, jakim są organy, służy wysławianiu Boga poprzez muzykę, co stanowi przedsmak liturgii niebiańskiej.

Podziękował wszystkim, którzy 7 lat temu zdecydowali o budowie instrumentu, jego wykonawcom oraz wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom. Zwrócił uwagę, że obrzęd budzenia organów mówi nie tylko o wielkości i niezwykłości tego prawdziwie królewskiego instrumentu, ale także o tym, jak wielki jest człowiek i jak wielką obdarzony jest łaską, jeżeli "swoim sercem, umysłem i głosem może włączyć się w te brzmienia prawdziwie królewskie".

W liturgii uczestniczyli abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, a także krakowski biskup pomocniczy Robert Chrząszcz. Obecni byli również prezydent Krakowa, wojewoda małopolski i przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. Podczas uroczystości wystąpiły zespoły mariackie: chór męski Hasło oraz chór mieszany Schola Marialis i orkiestra Cappella Marialis. Po Mszy odbył się krótki koncert inauguracyjny w wykonaniu mariackich organistów: Bogusława Grzybka, Krzysztofa Michałka, Michała Piechnika i Zygmunta Kokoszki.