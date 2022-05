Trzeba ją było zorganizować, bowiem na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w sekcji administracyjnej w NSSU w Krakowie znalezione zostały dwie podejrzane przesyłki, które - jak się okazało po odkryciu w nich substancji żrących - stanowiły zagrożenie radiacyjne i chemiczne.

Z przesyłkami zmierzyć się musiały zastępy straży pożarnej, policji oraz sanepidu. Pomagał im również pies tropiący. Na szczęście wszyscy pacjenci i pracownicy szpitala zostali bezpiecznie ewakuowani.

- Ćwiczenia są organizowane po to, by nauczyć pracowników, jak postępować w sytuacji zagrożenia, by zminimalizować ryzyko utraty zdrowia czy życia, a także maksymalnie ochronić szpitalne mienie. Podczas ćwiczeń praktycznych uczymy się także radzenia sobie ze stresem spowodowanym sytuacją niebezpieczną oraz zapobiegania wybuchowi paniki - wyjaśnia Monika Dusza, kierownik sekcji BHP w NSSU.

Obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu ewakuacji osób i mienia wynika z §17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

Próbna ewakuacja trwała kilka godzin.