Została ona przygotowana z okazji 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Zakopanem. Ekspozycja jest poświęcona słowom Ojca Świętego wypowiedzianym do górali podczas wypraw górskich na całym świecie. - Mamy nadzieję, że słowa polskiego papieża wywołają refleksję, przywołają spotkania z czasów pielgrzymek Jana Pawła II oraz pozwolą odbiorcom powrócić do chwil spędzonych w górach - mówi Joanna Staszak z zakopiańskiego Urzędu Miasta.

Na jednej z tablic możemy przeczytać fragment przemówienia Jana Pawła II do zespołu regionalnego Śwarni z 1984 roku. "Chociaż moją Ojczyzną jest cała Polska i wszystko, co jest polskie, to jednak z tą częścią Ojczyzny, skąd przychodzicie, byłem szczególnie blisko związany, bo tam się urodziłem, tam spędziłem prawie całe moje życie, tam zostałem powołany do kapłaństwa i biskupstwa, i byłem waszym biskupem, góralskim biskupem i góralskim kardynałem, a na końcu zostałem góralskim papieżem! Tegoście się nie spodziewali, ani ja" - mówił wtedy Jan Paweł II.

Centralnym punktem uroczystości papieskich w Zakopanem będzie Msza św. pod Wielką Krokwią 6 czerwca. Również tego dnia na Średniej Krokwi znani skoczkowie zaprezentują się uczniom z podhalańskich szkół i wykonają serię skoków dedykowaną Janowi Pawłowi II.