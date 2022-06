Tę jedną z najbardziej zaciętych bitew II wojny światowej wygrali ostatecznie żołnierze 2 Korpusu Polskiego, którego ułani zatknęli polską flagę na ruinach benedyktyńskiego opactwa. Niemcy długo bronili się tam przeciwko alianckim atakom. Dowódcą 2 korpusu był wówczas gen. Władysław Anders, który jest patronem Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego (COLąd - DKL) w Krakowie. Dlatego właśnie święto obchodzone jest 18 maja.

Na terenie jednostki odbył się uroczysty apel, poprzedzony złożeniem kwiatów pod pomnikiem patrona przez klasy mundurowe małopolskich szkół. Apel rozpoczęło podniesienie flagi państwowej i odegranie przez wojskową orkiestrę hymnu polskiego.

Reprezentujący państwo wojewoda małopolski Łukasz Kmita i marszałek województwa Witold Kozłowski oraz dowódcy poszczególnych jednostek wojskowych wręczyli wyróżnienia żołnierzom i cywilom pracującym dla wojska.

W przemówieniu dowódca Komponentu Lądowego gen. dyw. Stanisław Czosnek powiedział, że Centrum Operacji Lądowych jest w znakomitej kondycji. Bierze ono udział w trwających właśnie wspólnych ćwiczeniach NATO - Defender Europe 22 - na terytorium RP, angażujących 14 krajów, w tym żołnierzy V Korpusu USA, których grupa uczestniczyła w uroczystości.

Do tych żołnierzy i gen. Jeffreya Broadwatera, zastępcy dowódcy piątego korpusu USA, zwrócił się marszałek Kozłowski, mówiąc: - Witając was na małopolskiej ziemi, chciałbym podziękować za wsparcie i pomoc ze strony wojsk amerykańskich, m.in. w prowadzeniu szkoleń dla polskich żołnierzy. To nie tylko wypełnianie sojuszniczych zobowiązań, ale wyraz silnych więzi łączących Polskę i USA. To dwa narody o szczególnym przywiązaniu do wolności, których symbolami są m.in. Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski - powiedział.

Uroczystości rocznicowe trwały jednocześnie na polu bitwy pod Monte Cassino. Generał brygady Wojciech Marchwica odczytał list od dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasza Piotrowskiego, który właśnie brał w nich udział wraz z rządową delegacją.