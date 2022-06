Dźwięki Bazyliki - jubileuszowy koncert organowy Henryka Krawczyka  

Repertuar wtorkowego koncertu obejmuje utwory pochodzące z różnych epok i reprezentujące różne style - od baroku po muzykę współczesną. Słuchacze będą mieli okazję prześledzić rozmaite inspiracje i zamiłowania H. Krawczyka, który nie tylko jest wirtuozem i nie mniej doskonałym akompaniatorem, ale również twórcą charakterystycznych preludiów, które zrosły się już z pieśniami dominikańskimi, zawartymi w legendarnym śpiewniku "Niepojęta Trójco". Na organach zagra sam autor, a zaśpiewa Aleksandra Zamojska (sopran).

Tego samego dnia Msza św. o 19.30 będzie celebrowana w intencji jubilata.

"Są takie zapachy, dźwięki, wrażenia, które wprowadzamy w przestrzeń, wchodząc w nią; są i takie, które należą bezpośrednio do danego miejsca, określają jego tożsamość i tworzą jego zmysłowe DNA. Przez lata dominikańska bazylika również rozbrzmiewała różnymi dźwiękami: chórów recytujących modlitwę, chorału, dominikańskich schol, instrumentów na większe święta, ale też zwyczajnego pochrząkiwania, kaszlu czy (oby cichego!) ziewania. Jeśli jednak jest wśród tych dźwięków dźwięk właściwy bazyliki, to jest to dźwięk organów, które są jej duszą" - przekonują dominikanie.



Henryk Krawczyk odbył studia w sekcji muzyki liturgicznej przy Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w klasie organów prof. Joachima Grubicha. W 1996 r. został zatrudniony jako organista w bazylice dominikanów. To właśnie tutaj akompaniuje chórom i wykonuje utwory solowe, dawne i współczesne, już od 25 lat. To człowiek niezwykle skromny i uduchowiony, o niespotykanej wrażliwości muzycznej. Jak sam przyznaje, traktuje swoją pracę również jako powołanie i służbę.