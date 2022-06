90 dni Jezuickiej Pomocy dla Ukrainy  

Od początku wojny w Ukrainie jezuici obu polskich prowincji działający w ramach projektu Jezuicka Pomoc dla Ukrainy wspierają uchodźców w znalezieniu mieszkania i pracy, organizują kursy językowe i pomoc psychologiczną, a także transporty humanitarne, dzięki którym zakonnicy pracujący po wschodniej stronie naszej granicy mogą przyjmować uciekinierów z terenów ogarniętych działaniami wojennymi.

Do czasu świąt wielkanocnych jezuicki dom rekolekcyjny w Chmielnickim funkcjonował jako punkt przestankowy, gdzie ludzie w podróży mogli spędzić jedną lub dwie noce. Przyjmowano nawet 70 osób dziennie. Łącznie z tej możliwości skorzystało ponad 1000 osób. W tym samym czasie dom dla uchodźców we Lwowie także regularnie przyjmował kolejne rodziny. Tam mogły się one zatrzymać tak długo, jak długo tego potrzebowały. W ten sposób aż do Wielkanocy udzielono pomocy ok. 150 osobom.

Obecnie obydwa domy przyjmują uchodźców na dłuższy okres. We Lwowie przebywa aktualnie 18 osób, choć wkrótce mają dołączyć jeszcze dwie rodziny, podczas gdy w Chmielnickim z jezuickiej gościny korzysta 58 osób. Zarząd domu we Lwowie wynajął dom w Brzuchowicach p. Lwowem, gdzie wkrótce zostaną przyjęte kolejne osoby. Będzie to trzecie jezuickie miejsce dla uchodźców na Ukrainie.

W Polsce w pierwszym miesiącu wojny do jezuickich domów i odpowiednio przystosowanych pomieszczeń parafialnych przyjęto 118 osób. - W kwietniu przyjęto kolejnych 51 osób, przy czym jednocześnie 20 osób opuściło nasze domy, wyjeżdżając do Ukrainy lub do krajów zachodnich. Na początku maja w naszych domach przebywało 149 uchodźców - informuje ks. Krzysztof Dudek SJ.

- Przyjęci w naszych domach uchodźcy są w bardzo różnych sytuacjach życiowych. Niektórzy z nich uciekli za wschodu, zostawiając swoje domy w sferze działań wojennych. Inni z kolei pochodzą z zachodniej Ukrainy i niektórzy z nich, po spędzeniu kilku tygodni w naszych domach, postanowili wrócić. Zdecydowana większość goszczonych osób to kobiety z dziećmi. Każda sytuacja jest wyjątkowa - są wśród nich matki z niepełnosprawnymi dziećmi, niemowlęta, osoby starsze, ale także młodzież i osoby w sile wieku. Osoby te są bardzo wdzięczne za okazaną pomoc i same zgłaszają się do pomocy w działaniach pomocowych - opowiada zakonnik.

Dzięki współpracy z organizacjami pomagającymi w przyjęciu uchodźców w krajach Europy zachodniej udało się znaleźć mieszkania dla 478 osób. Wkrótce do Marsylii ma wyruszyć grupa 50 osób.

- Stoimy wobec potrzeby zorganizowania pomocy długoterminowej dla uchodźców na terenie Polski. Mając na uwadze ten cel nasz zespół Jezuicka Pomoc dla Ukrainy rozpoczął współpracę z dwoma międzynarodowymi organizacjami: Jesuit Refugee Service oraz Xavier Network - informuje ks. Dudek.

Dużym przedsięwzięciem w Polsce jest organizacja kursów językowych. Prowadzą je Akademia Ignatianum, Jezuickie Centrum Edukacji w Nowym Sączu oraz tamtejsza parafia Ducha Św., Jezuickie Centrum Społeczne "W Akcji", a także jezuickie parafie w Jastrzębiej Górze i we Wrocławiu. Łącznie ok. 270 osób korzysta obecnie z możliwości nauki języka polskiego oferowanej przez jezuitów. W tej grupie są także dzieci, które uczą się języka przez zabawę.

W krakowskiej Akademii Ignatianum działa punkt pomocy psychologicznej dla uchodźców. Taką pomoc oferuje również fundacja Vinea w Poznaniu.

