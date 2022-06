Na Skałce znów zabrzmi muzyka gospel  

Dla publiczności (wstęp wolny) zebranej na dziedzińcu klasztoru oo. paulinów (ul. Skałeczna 15) wystąpi prawie 100-osobowy chór, złożony z reprezentacji 15 małopolskich chórów gospel: Camino, chóru Gospel Alwernia, Gospel Mszana Dolna, DeocentriCity, Faceci w Czerni, Gospel nad Rabą, GospelSenior, Gospel Voice, Grodzka Gospel, Joyful Voice, Kraków Gospel Choir, Mistral Gospel Choir, Młodzieżowego Chóru Gospel, Soul’n’Voices i Tarnowskiego Chóru Gos.pl. Pokierują nim pochodząca z Wielkiej Brytanii Ruth Waldron, od wielu lat związana z wydarzeniami organizowanymi przez Stowarzyszenie "Gospel" w Krakowie, oraz Elżbieta Ekiert-Pyzik.

Dla stowarzyszenia tegoroczny koncert jest podwójnie ważny. Dwa lata temu, ze względu na pandemię, "Gospel na Skałce" po raz pierwszy nie mógł się odbyć, ale artyści, którzy nie wyobrażają sobie życia bez śpiewania dla Boga, postanowili, że skoro nie mogą spotkać się na żywo, to spotkają się i zaśpiewają wirtualnie. W ubiegłym roku, gdy wciąż trwały obostrzenia, koncert odbył się na żywo, ale bez udziału publiczności, która mogła tylko oglądać transmisję online. Teraz więc czas na powrót do tradycji i to w najlepszym stylu.

- Zawsze chodziło nam o spotkanie: chórów, mieszkańców Krakowa i Małopolski, turystów, ludzi kochających muzykę. W tym roku jeszcze bardziej chcemy podzielić się ze słuchaczami tym, co mamy najcenniejszego: jednością, harmonią, troską o drugiego człowieka, a nade wszystko miłością do Boga - zachęcają do przyjścia na Skałkę organizatorzy.

Szczegółowe informacje o koncercie można znaleźć na www.gospelnaskalce.pl oraz na Facebooku.