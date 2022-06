W homilii nawiązał on do czasu między V a IV w. przed Chrystusem, kiedy wojska Nabuchodonozora zdobyły Jerozolimę, niszcząc wszystkie budynki, a także świątynię. Ci, którzy przeżyli oblężenie, zostali wzięci do niewoli i bardzo tęsknili za ojczyzną. Zesłani prorocy pocieszali wygnańców, wskazując na przyczyny tej tragedii - były nią niewiara i odwrócenie się od Boga. Izraelici mieli nadzieję na wolność, aż wreszcie w roku 538 upadł Babilon, a Żydzi odzyskali wolność. Po powrocie do ojczyzny odwlekali jednak moment odbudowania świątyni. Wśród rumowisk odnaleziono święte księgi Starego Testamentu, które wobec całego ludu odczytali Nehemiasz i Ezdrasz. Izraelici wzruszyli się słowami Boga, a wtedy usłyszeli słowa: "Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!". Dzień ten był wspaniały, ponieważ stał się momentem wewnętrznego nawrócenia i decyzji o odbudowie świątyni.

Zdaniem arcybiskupa, w tych słowach zebrani mogą odnaleźć echo własnych zmagań związanych z budową świątyni. Przypomniał wysiłki parafian, gdy wszyscy cieszyli się wzrastającymi murami i coraz piękniejszym kościołem. To wielki i wspaniały wysiłek, który 4 czerwca doczekał się zwieńczenia. Metropolita powiedział, że akt konsekracji to wielkie wydarzenie, za które wszyscy zebrani muszą dziękować Bogu i ludziom, którzy mieli odwagę podjąć to dzieło. Podziękował kolejnym proboszczom i parafianom za dobroć, szczodrość i modlitwę.

Wskazał też, że historia Kościoła żyjącego łaskami Ducha Świętego trwa także w teraźniejszości. - Lud Boży, święty, katolicki, apostolski Kościół musi mieć świątynię, by wielbić Boga całym swoim sercem i całą swoją duszą. Wznoszone są one ofiarnością i dobrocią serc oraz umysłów ludzi - powiedział metropolita, dodając, że sens świątyni to gromadzenie ludu Bożego, aby oddawał chwałę Bogu i umacniał się na drodze do nieba.

Co ważne, parafia Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie, znajdująca się przy ul. Bulwarowej, ofiarowała zacheuszki dla parafii w Żytomierzu. W liturgii brali udział przedstawiciele ukraińskiej parafii wraz ze swoim proboszczem.