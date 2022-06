Przez cały weekend w Zakopanem trwały wydarzenia związane ze św. Janem Pawłem II i jego pielgrzymką pod Giewont, która odbyła się dokładnie 25 lat temu (od 4 do 6 czerwca 1997 r.).

Arcybiskup Marek Jędraszewski w niedzielny wieczór 5 czerwca, w 25. rocznicę obecności Jana Pawła II na Jaszczurówce w Zakopanem, przewodniczył nabożeństwu ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w kaplicy sióstr urszulanek Serca Jezusa Konającego. Jan Paweł II jeszcze jako krakowski hierarcha lubił zatrzymywać się u sióstr urszulanek. Do dzisiaj można zobaczyć pokój, w którym nocował. Gościł w nim także na chwilę także w 1997 roku.

Z kolei przez całą niedzielę na Równi Krupowej odbywał się Zakopiański Dzień Rodziny. Były konkursy sportowe i warsztaty survivalowe, a na plenerowej scenie zagościła m.in. Mała Armia Janosika. Podczas Zakopiańskiego Dnia Rodziny była prowadzona kwesta na rzecz uchodźców z Ukrainy. Zakopiański magistrat przygotował też dla wszystkich niespodziankę - turystyczny poczęstunek, za darmo. Na chętnych czekały soki, herbaty, słodkości.

Niedzielne świętowanie zakończyła Góralska Opera poświęcona św. Janowi Pawłowi II, m.in. z udziałem zespołu Hanki Rybki.

W sobotę odbyła się zaś gra miejska dla rodzin, w której można było zdobyć pamiątkowe pieczątki w miejscach, z którymi w Zakopanem był związany Jan Paweł II - m.in. w Księżówce i świątyniach Najświętszej Rodziny, Świętego Krzyża czy sanktuarium na Krzeptówkach.

W sobotę odbył się też koncert Turlików (w góralskiej gwarze to słowo oznacza końskie dzwoneczki). Podhalańskie Stowarzyszenie Śpiewacze "Turliki" to dziś chór młodzieżowo-dziecięcy. Prowadzony jest przez Ewę Sterczyńską. Chór powstał w 1997 r., by po góralsku zaśpiewać Ojcu Świętemu w trakcie jego wizyty w Zakopanem i uświetnić Mszę św. na Wielkiej Krokwi. Turliki wiele koncertują nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach europejskich.

Na Równi Krupowej wystąpił też zespół Golec uOrkiestra z koncertem zatytułowanym "Sursum Corda - górale w hołdzie Janowi Pawłowi Wielkiemu".

Kulminacyjnym punktem obchodów 25. rocznicy pobytu Jana Pawła II w Zakopanem będzie Msza św. pod Wielką Krokwią. Początek Eucharystii w poniedziałek o godz. 18. Liturgii przewodniczyć będą członkowie Episkopatu Polski, na czele z abp. Stanisławem Gądeckim. Ciekawie zapowiadają się też skoki ze Średniej Krokwi dla Jana Pawła II. Będzie to spotkanie uczniów zakopiańskich szkół podstawowych m.in. z Kamilem Stochem. Początek o godz. 10.