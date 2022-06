Ludźmierz. Amazonki u Uśmiechniętej Pani  

Prawie 150 amazonek z różnych części Małopolski pielgrzymowało w sobotę 11 czerwca do sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej, gdzie amazonki z Nowego Targu świętowały swoje 10-lecie.

Amazonki przywitał w Ludźmierzu kustosz sanktuarium i proboszcz parafii ks. Jerzy Filek. - Gaździna Podhala to Uśmiechnięta Pani, która otacza was - drogie panie - wszelką opieką i serdecznością. Cieszę się, że przed Jej tronem składacie dziękczynienie za wszelkie otrzymane łaski, ale i wspólnie prosimy o siły do pokonywania codziennych trudności - mówił ks. Filek.

Amazonki włączyły się w liturgię słowa i modlitwę wiernych, zawierzyły siebie i swoich bliskich Matce Bożej Ludźmierskiej. Po Eucharystii w bazylice mniejszej amazonki przeszły do Maryjnego Ogrodu Różańcowego i przed figurą św. Jana Pawła II złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły symboliczne znicze.

Słowa pozdrowienia do wszystkich pań skierowała Krystyna Iskrzycka z Podhalańskiego Stowarzyszenia Amazonek z Nowego Targu, które obchodzi w tym roku 10-lecie istnienia. - Przez te 10 lat wiele się wydarzyło. Ale tutaj, w tym miejscu, zawsze znajdujemy nadzieję, wytchnienie. Dziękujemy, że jesteście z nami i razem wspieramy się w wysiłkach na rzecz profilaktyki związanej z naszą chorobą - mówiła K. Iskrzycka.

Głos zabrały także podhalańska posłanka Anna Paluch, przedstawicielki amazonek z różnych miejscowości w Małopolsce i przedstawiciele lokalnego samorządu, w tym radne Jadwiga Guzik i Grażyna Tylka. Życzenia dla podhalańskich amazonek przesłali radni sejmiku województwa małopolskiego Stanisław Barnaś i Marek Wierzba, jednocześnie dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

Uroczystości w Ludźmierzu uświetnili muzycy i dzieci związane z zespołem regionalnym "Hyrni" z Nowego Targu. Amazonki na zakończenie pielgrzymki do Ludźmierza przedstawiły w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym plakat na obchody 10-lecia z hasłem: "10 szczytów na 10-lecie. Życie jest Piękne. Zapraszamy z nami w Beskidy, Pieniny i Tatry".

Do Ludźmierza przyjechały m.in. panie z Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Brzesz i Oświęcimia.

Dopełnieniem ludźmierskiej pielgrzymki było spotkanie w Karczmie "U Borzanka" w Nowym Targu, gdzie na amazonki czekał obiad i jubileuszowy tort, a także muzyczna niespodzianka, czyli koncert Sylwii Lehner przy akompaniamencie na skrzypcach Jakuba Majka. Artystka zaśpiewała kilka utworów w oparciu o swoje teksty, a także dziennikarki i poetki Beaty Zalot.

Amazonki przekazały informację o tym, że na Spiszu kobiety będą mogły bezpłatnie przeprowadzić badanie usg piersi dzięki sponsorowi - ZEW Niedzica. Zaś jesienią, na zakończenie obchodów jubileuszu, odbędzie się koncert w Nowym Targu.

Stowarzyszenie Podhalańskich Amazonek działa od 10 lat, angażuje się w działalność propagującą ciągłą profilaktykę badania piersi u kobiet, już od wczesnej dorosłości. Amazonki spotykają się m.in. z licealistkami, prowadzą stały punkt profilaktyczny w Nowym Targu, gdzie można skorzystać bezpłatnie z różnego rodzaju porad, współpracują z położnymi i wieloma organizacjami oraz instytucjami, w tym lokalnym samorządem. Organizują happeningi.

Amazonkami określa się kobiety, które borykają się z rakiem piersi lub pokonały chorobę, ale są cały czas pod stałą medyczną opieką. Amazonki z całej Polski pielgrzymują m.in. do Częstochowy.