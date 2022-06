Metropolita zaprasza do udziału w procesji Bożego Ciała  

W związku z tą uroczystością abp Marek Jędraszewski napisał zaroszenie dla mieszkańców archidiecezji. Publikujemy jego pełną treść:

"Drodzy Bracia i Siostry,

Umiłowani Archidiecezjanie,

zwracam się do Was z serdecznym zaproszeniem do wzięcia udziału w krakowskiej centralnej procesji Bożego Ciała. W tym roku będzie miała ona miejsce w dniu 16 czerwca i ponownie stanie się dla nas okazją do publicznego wyznania wiary w realną obecność Pana Jezusa w Eucharystii oraz do prośby o Jego błogosławieństwo na każdy trud praktykowania wiary w rozlicznych sytuacjach naszego życia społecznego.

Uroczystości rozpocznie Eucharystia sprawowana o godz. 9.00 przy ołtarzu polowym Bazyliki Archikatedralnej na Wawelu. Procesja, która wyruszy po jej zakończeniu, będzie zatrzymywać się przy czterech ołtarzach zbudowanych kolejno wzdłuż Drogi Królewskiej, to jest obok kościołów: świętego Idziego, świętych Apostołów Piotra i Pawła, świętego Wojciecha oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zwieńczeniem uroczystości będzie Msza święta celebrowana przy ołtarzu polowym wzniesionym przed Bazyliką Mariacką.

Idąc w procesji spójrzmy w tym roku głębiej na poszczególne wezwania Litanii do Najświętszego Serca Jezusowego i adorujmy Jezusa Eucharystycznego słowami: "Zjednoczenie serc wszystkich", "Nadziejo w Tobie umierających", "Pokoju i pojednanie nasze", "Źródło wszelkiej pociechy". Niech Eucharystyczna bliskość Boga przypomina nam o Jego Miłosierdziu, któremu świat został zawierzony przez świętego Jana Pawła Wielkiego dwadzieścia lat temu w krakowskich Łagiewnikach. Nie zapominajmy, że tłem naszego miejskiego pielgrzymowania z Najświętszym Sakramentem jest wciąż cierpienie braci i sióstr z Ukrainy dotkniętych wywołaną przez Rosję wojną.

Serdecznie proszę, aby w procesji Bożego Ciała uczestniczyły reprezentacje wszystkich krakowskich parafii wraz ze swoimi księżmi proboszczami i rektorami kościołów. Zapraszam asysty procesyjne, zgromadzenia zakonne żeńskie i męskie, bractwa, stowarzyszenia i wspólnoty, służby mundurowe, ludzie nauki i kultury, władze miejskie i samorządowe, szkoły katolickie oraz młodzież. Szczególnie zapraszam naszych braci i siostry z Ukrainy.

Z serca wszystkim błogosławię

+ Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski".