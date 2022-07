Zmiany personalne w archidiecezji 2022  

Ogłoszono doroczną listę zmian personalnych wśród duchowieństwa archidiecezji krakowskiej. Dekrety kierujące kapłanów do nowych zadań, wręczał w dniu 22 czerwca w Sali Królewskiej Pałacu Arcybiskupów Krakowskich abp Marek Jędraszewski.

Część proboszczów m.in. popularni i zasłużeni księża: Zdzisław Antolak z Sułkowic i ks. Andrzej Szczotka z Krzeszowic, przeszła na emeryturę. Zmiany zaszły także w Seminarium Duchownym i w parafii archikatedralnej na Wawelu. Nowym rektorem seminarium został ks. Michał Kania, dotychczasowy dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej, nowym administratorem parafii archikatedralnej zaś ks. Paweł Baran, zachowujący jednocześnie funkcję ceremoniarza archidiecezjalnego. Warto wspomnieć, że są to kapłani z pokolenia trzydziestolatków.

Metropolita krakowski zaznaczył, że wręczenie nominacji na nowe placówki jest finałem wielu tygodni osobistych rozmów z kapłanami. - W zdecydowanej większości były to dla mnie rozmowy budujące - zwłaszcza wtedy, gdy słyszałem: „ślubowałem posłuszeństwo biskupowi”. Dla mnie to jest Kościół - mówił metropolita. Zaznaczył, że to wyraz wspólnego zatroskania o dobro naszej archidiecezji, podkreślając, aby kapłani te nowe zadania przyjmowali w duchu wielkiej ufności, że Pan Bóg błogosławi.

W czasie spotkania z kapłanami, metropolita podsumował też pierwsze półrocze. - Weszliśmy w ten rok z dużymi nadziejami - mówił wskazując na peregrynację ikony Świętej Rodziny w Archidiecezji Krakowskiej. Zwrócił uwagę na kryzys rodziny i podkreślił, że wszelkie plany i prace duszpasterskie muszą wracać do fundamentu, jakim jest rodzina.

W kontekście wojny na Ukrainie metropolita krakowski podziękował kapłanom i ich współpracownikom za okazanie prawdziwie chrześcijańskiego ducha, który stał się prawdziwym znakiem nadziei dla Ukraińców, ale także, że jako naród można żyć wartościami chrześcijańskimi.

Arcybiskup zwrócił uwagę także na liczną obecność wiernych na procesjach Bożego Ciała, co z jednej strony jest manifestem wiary Kościoła, a z drugiej oznaką wychodzenia z czasu pandemii, co było widać również po frekwencji w czasie Świąt Wielkanocnych. Przywołał także wspólnie przeżywane chwile - zwłaszcza związane z obchodami 25-lecia pobytu Jana Pawła II w Zakopanem.

- Możemy i mamy pewne prawo narzekać, a na pewno niepokoić się o to, jak dalej będzie rozwijała się wiara w naszej ojczyźnie. Dlatego z wielką uwagą wpatrujemy się w to, ilu w tym roku młodych mężczyzn zgłosi się do naszego seminarium - mówił metropolita wskazując na potrzebę troski o przygotowanie i formację katechetów świeckich. - Musimy przecież przekazywać wiarę dzieciom i młodzieży - dodał arcybiskup.

Listę wybranych zmian personalnych w Archidiecezji Krakowskiej podajemy na kolejnych stronach. Pełna lista na stronie internetowej www.diecezja.pl.