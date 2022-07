550 lat obecności paulinów na Skałce  

W uroczystościach wziął udział o. Arnold Chrapkowski OSPPE, generał paulinów. Przeor klasztoru skałecznego o. Mariusz Tabulski OSPP zaznaczył, że paulini są obecni na Skałce ze względu na św. Stanisława, biskupa i męczennika, który właśnie tu narodził się dla nieba. - To właśnie ze względu na św. Stanisława zaprosił nas do Krakowa kanonik i dziejopis ks. Jan Długosz, abyśmy służyli Kościołowi krakowskiemu, pielgrzymom i ojczyźnie na Skałce - mówił przeor.

12 zakonników z Jasnej Góry przybyło na Skałkę 22 czerwca 1472 roku. - Stali się poniekąd głosem świętego męczennika, przypominając o potrzebie radykalizmu, wierności Bogu, bezkompromisowości, troski o ludzi i ich godność - powiedział przeor.

Metropolita krakowski zwrócił uwagę w homilii, że paulini przybyli do Krakowa nie tylko dlatego, że odznaczali się szczególną pobożnością i świętością osobistą, nie tylko dlatego, że ich zakon miał charakter zarówno kontemplacyjny, jak i był oddany dziełom miłosierdzia, ale przede wszystkim przynieśli z Jasnej Góry swoją szczególną pobożność do Matki Bożej. - W ten sposób zaczynał się kult postaci ściśle powiązanych ze sobą, które stały się z czasem głównymi patronami naszej ojczyzny - Matka Najświętsza, św. Wojciech i św. Stanisław. Nie zrozumie się Polski bez tych trzech postaci - stwierdził abp Jędraszewski.

Zaznaczył, że najbardziej znamienitym wydarzeniem w dziejach 550-lecia klasztoru na krakowskiej Skałce był pobyt w tym miejscu Jana Pawła II podczas pierwszej papieskiej pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 roku. Metropolita krakowski zacytował fragment przemówienia, które wówczas Ojciec Święty wygłosił do młodych: "Z tego trudnego doświadczenia, które nosi nazwę »Polska«, można wydobyć lepszą przyszłość, ale tylko pod warunkiem uczciwości, trzeźwości, wiary, wolności ducha i siły przekonań. Bądźcie konsekwentni w swojej wierze!". - Bądźcie konsekwentni jak Jan Chrzciciel, jak Jeremiasz, jak Stanisław Szczepanowski, jak Jan Paweł II Wielki. Bądźcie konsekwentni w swojej wierze! - zakończył abp Jędraszewski.

- Krakowska Skałka to bogata historia. To miejsce, które skupia i tragiczne, i chwalebne karty historii całego paulińskiego zakonu. Jednak nie możemy zatrzymać się tylko na historii - mówił o. Chrapkowski OSPPE, składając wobec metropolity krakowskiego zobowiązanie do zaangażowania w rozszerzanie kultu św. Stanisława, św. Michała i Świętych Aniołów Stróżów.

