Agnieszka i Ula Radwańskie przygotowały Solidarną Paczkę  

Jedną z takich rodzin pomocą objęły utytułowane polskie tenisistki Agnieszka i Ula Radwańskie. Przygotowują one Solidarną Paczkę dla rodziny pani Anastasii z Mariupola.

Tenisistki angażują się w tę specjalną edycję Szlachetnej Paczki, żeby zwrócić uwagę na to, że rodziny z Ukrainy po pierwszej, doraźnej pomocy, potrzebują wsparcia także teraz. Dzięki niemu będą mogły zacząć organizować nowe życie, z czasem usamodzielnić się i nie potrzebować już pomocy. - Robimy Szlachetną Paczkę od wielu lat. Zawsze był to okres świąteczny. W tym roku jest inna sytuacja, wszyscy wiemy, jak dramatyczna, więc paczkę w tym roku robimy również w czerwcu. Bardzo się cieszę, że mogę się w taki projekt zaangażować, bo jednak tej pomocy potrzebuje sporo ludzi. Miliony ludzi w Ukrainie zostały z niczym tak naprawdę, bo tak, jak wyszli z domu, tak tylko z tym zostali - mówi A. Radwańska.

Pani Anastasia wraz z rodzicami i dwójką dzieci dotarła do Polski w kwietniu. Mieli marzenia i plany, pracę, spokojnie życie, mają niepewność jutra. Muszą ułożyć swoje życie od zera. Pomoc w ramach Solidarnej Paczki będzie ważnym krokiem w tym kierunku.

W opisie rodziny tenisistki urzekło to, że się nie poddają. - Chcą, mimo trudnej sytuacji, ułożyć sobie życie od zera - pracować, uczyć się i wynająć własne mieszkanie. Żeby z czasem dać sobie radę, sami teraz potrzebują wsparcia. Obok losów tych rodzin nie można przejść obojętnie, dlatego wspólnie organizujemy tę paczkę. Razem wybrałyśmy rodzinę, podzieliłyśmy się zakupami i zadaniami związanymi ze skompletowaniem i dostarczeniem paczki - podkreśla A. Radwańska.

Wspólne działanie Agnieszki i Urszuli to również dobry przykład tego, jak wspólnie, w grupie, zorganizować paczkę z pomocą. - To nie tylko rzeczy, ale przede wszystkim sygnał, że nasi przyjaciele z Ukrainy nie są sami i że kibicujemy im, żeby mieli tutaj bezpieczne życie, w godnych warunkach. Zachęcamy wszystkich do pomocy i dołączenia do Solidarnej Paczki - zachęca U. Radwańska.

W ramach Solidarnej Paczki pomoc uzyska w ten weekend 1119 rodzin. Każdy może wciąż jeszcze wesprzeć akcję. Po wejściu na stronę www.szlachetnapaczka.pl można zgłosić się jako wolontariusz lub złożyć darowiznę.