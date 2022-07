Tegoroczni laureaci to: Janusz Bodzęta, Dorota Skowerska-Witek, Rotary Klub Kraków - Wyspiański, Wodociągi Miasta Krakowa oraz Maria i Andrzej Krupińscy - Przedsiębiorstwo "U Jędrusia". Oprócz nich podziękowanie otrzymali też kandydaci do nagrody, którzy nie zmieścili się w puli laureatów: Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych EMAUS.

Od 22 lat tytuł przyznaje prezydent miasta Krakowa na wniosek komisji Bractwa Filantropii. Kandydatur zgłoszono 6, z czego 4 w pierwszej kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii, oraz 2 kandydatury w kategorii za wkład finansowy w pomoc udzieloną osobom lub firmom czy zbiorowościom. Regulamin przewiduje, iż łącznie każdego roku można przyznać 5 takich tytułów, dlatego też EMAUS musiał się zadowolić dyplomem i słowami uznania, ale to nie przekreśla ich szans w latach przyszłych, zwłaszcza, że działalność charytatywna to coś, co nie kończy się na jednej akcji, ale jest sposobem życia.

Wzruszająco mówili o tym podczas uroczystej gali w Sali Miedzianej Muzeum Krakowa laureaci, którym nierzadko głos się łamał, kiedy opowiadali o życiu i śmierci swoich podopiecznych, często osób z niepełnosprawnościami, pokrzywdzonych przez los.

Etos filantropów i działaczy charytatywnych dobrze podsumował wręczający wraz z przewodniczącym Rady Miasta Rafałem Komarewiczem nagrodowe berła prezydent Majchrowski, mówiąc: - W ciągu ostatnich lat doświadczyliśmy bardzo wielu sytuacji trudnych i wręcz krytycznych. Jednak niezależnie od tego czy mieliśmy do czynienia z pandemią, klęskami żywiołowymi czy też musieliśmy mierzyć się ze skutkami rosyjskiej napaści na Ukrainę, za każdym razem większość z nas błyskawicznie i bez oglądania się na okoliczności stawała na wysokości zadania. Potrzeba czynienia dobra na każdą skalę sprawiła, że tysiące krakowian wedle swoich możliwości wspierało i wspiera, finansuje oraz udziela pomocy potrzebującym - chorym, uchodźcom, ofiarom.