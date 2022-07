Ruszyły zapisy na rekolekcje "'Misterium fascinans"  

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II po raz 15. organizują we wrześniu największe rekolekcje liturgiczne w Polsce.

Odbędą się one w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie w dniach od 9 do 11 września. Tegoroczne hasło to "Odnowa w łasce. Sakramenty i ewangelizacja".

Wzorem ubiegłego roku organizatorzy zapraszają na rekolekcje w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Wydarzeniu będą towarzyszyły dyskusje. Oczywiście, nie zabraknie także wspólnej modlitwy, w tym Mszy św., Liturgii godzin oraz wieczornej adoracji.

Jak zaznacza ks. Krzysztof Porosło, pomysłodawca projektu, tematyka sakramentów inicjacji chrześcijańskiej była już w ramach wydarzenia podejmowana dwukrotnie. - Po dziesięciu latach wrócimy do zagadnień związanych z chrześcijańskim wtajemniczeniem, ale równocześnie chcemy je "ugryźć" z zupełnie innej strony. Popatrzymy na nie od strony ewangelizacji. Nie ma wątpliwości, że Kościół widzi w liturgii źródło i jednocześnie szczyt całej ewangelizacji - wskazuje.

Aby lepiej zgłębić tegoroczny temat, organizatorzy zaprosili szereg specjalistów, którzy pomogą przyjrzeć się sakramentom inicjacji. Wśród gości znajdą się m.in. o. dr hab. Tomasz Gałuszka OP, prof. UPJPII, dominikanin i historyk średniowiecza, ks. dr Krzysztof Porosło - dogmatyk i duszpasterz akademicki; ks. dr Maciej Zachara, marianin i liturgista, s. dr Tereza Huspeková CHR, teolożka zajmująca zagadnieniami dotyczącymi dialogu teologii i religioznawstwa czy o. Łukasz Miśko OP, prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Część rekolekcyjną poprowadzi ks. prof. dr hab. Bogusław Migut, liturgista, wykładowca na KUL.

Zapisy na rekolekcje trwają od wczoraj do wyczerpania miejsc. Wszyscy uczestnicy mają zapewnione wyżywienie, a zgłaszając się, mogą wybrać dogodną dla siebie formę noclegu. Wszelkie informacje, program i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.mf.org.pl.

Rekolekcje "Mysterium fascinans" każdego roku gromadzą około 200 osób, które chcą pogłębić rozumienie i przeżywanie liturgii. Od dwóch lat, z powodu pandemii COVID-19, odbywają się one w formule hybrydowej. Owocem ponad dekady rekolekcyjnych spotkań jest niedawno powstała seria książkowa o tym samym tytule.

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny dąży do tego, by wszyscy mogli świadomie uczestniczyć w pięknej liturgii. Organizuje warsztaty, rekolekcje i katechezy, wydaje książki i nagrania oraz tworzy przedmioty, które podkreślają treść i godność celebracji liturgicznej, a także organizuje środowisko osób zaangażowanych w odnowę liturgii. Jest organizacją pożytku publicznego.