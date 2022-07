Wadowice. Zjazd Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus"  

Uczestników Zjazdu Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" powitał w Wadowicach burmistrz miasta Bartosz Kaliński. - Cieszę się, że właśnie w Wadowicach odbywa się wielkie święto rodziny, a tym samym promowanie rodzinności - mówił.

Podczas sobotniego panelu społeczno-ekonomicznego zaproszeni goście i przedstawiciele rodzin podejmą kwestię nowego rozwiązania podatkowego. Będzie to iloraz podatkowy. - Chodzi nam o to, aby w systemie podatkowym każde dziecko było zauważone, niezależnie od liczby dzieci w rodzinie. Obecne rozwiązania najlepiej promują rodziny z co najmniej czworgiem dzieci. Nasza propozycja zakłada, by każde dziecko było ważne, w rodzinach z trojgiem dzieci również, czy jeszcze z mniejszą liczbą dzieci - tłumaczyła Judyta Kruk, rzecznik prasowa ZDR "Trzy Plus". - Jesteśmy nieustannie za budowaniem sprawiedliwości społecznej, wprowadzeniem rozwiązań, które będą nas jednoczyć, a nie dzielić - podkreślała.

W Wadowicach są też reprezentanci rodzin z Ukrainy, jest specjalnie dla nich przygotowany punkt z informacjami. - Wielu z nas, współtworzących ZDR "Trzy Plus", zaprosiło do siebie rodziny z Ukrainy, by zapewnić im bezpieczeństwo, stabilizację w życiu poza swoją ojczyzną - mówiła Judyta Kruk.

Do Wadowic przyjechały rodziny z różnych stron Polski. Wśród nich są familie z miejscowości, gdzie odbywały się dawniej Zjazdy, m.in. z Grodziska Mazowieckiego, z Lublina, Łowicza, Gniezna, Nysy, Szczecina, Lubartowa, Warszawy. Podczas prezentacji uczestników reprezentanci tych miejscowości przypomnieli hasła, jakie towarzyszyły poszczególnym zjazdom w przeszłości.

Zarówno dzieci, jak i dorośli mogą liczyć na ciekawą ofertę kulturalną, którą zaproponował dla nich wadowicki samorząd. Wszystkie miejskie muzea i placówki prowadzone przez miasto są otwarte dla uczestników Zjazdu ZDR "Trzy Plus".

Wydarzenie zakończy się w Wadowicach 3 lipca. Jednym z ostatnich punktów będzie uroczysta Msza św. w bazylice. Po Eucharystii zostanie wykonane tradycyjnie pamiątkowe zdjęcie.

Zjazd ZDR "Trzy Plus" organizuje Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" i Urząd Miasta w Wadowicach. ZDR "Trzy Plus" świętuje w tym roku 15-lecie działalności.