Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo profesora AGH  

Policja już w nocy zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo prof. Targosza. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to jego znajomy, 71-letni Leszek O., który do profesora przyszedł w odwiedziny na zakrapianą alkoholem imprezę. Między mężczyznami miało dość do kłótni i właśnie wtedy profesor został zaatakowany nożem. Po zatrzymaniu przez policję i zbadaniu alkomatem Leszek O. miał mieć we krwi 1,5 promila alkoholu.

Jan Targosz był doktorem habilitowanym inżynierem, profesorem AGH w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.