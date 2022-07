Już niebawem Letnia Akademia Pro-Life  

Do udziału w niej zaprasza Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

Warsztaty dla liderów pro-life z całej Polski odbędą się w Krakowie od 10 do 14 sierpnia, a w programie znajdą się m.in. ciekawe wykłady, spotkania z gośćmi, codzienna Msza św. oraz zwiedzanie miasta. - Akademia ma być czasem, który każdemu da solidną dawkę wiedzy na temat najważniejszych zagadnień bioetycznych. Ma być też czasem integracji i rozwoju duchowego, a wszystko po to, by życia bronić mądrze i skutecznie - zapowiadają organizatorzy.

W warsztatach mogą wziąć udział zarówno osoby świeckie należące do przeróżnych wspólnot, jak również siostry zakonne, klerycy, kapłani, katecheci i nauczyciele, którzy potrzebują argumentów w rozmowach z uczniami. Można zapisać się indywidualnie, albo z kolegą, koleżanką, a nawet w kilkuosobowym zespole. - Akademię można potraktować także jako wakacyjne rekolekcje, a opiekę duchową nad uczestnikami będzie sprawował o. Krzysztof Niewiadomski OFMCap - zaznacza Marcin Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka i dodaje, że wydarzenie odbędzie się w duchu pozytywnego pro-life'u, tzn. z wykorzystaniem przekazu afirmującego życie, pokazującego piękno rozwoju prenatalnego oraz rodzicielstwa.

Szczegóły oraz formularz zapisów można znaleźć na www.pro-life.pl/warsztaty.