Ludźmierz. Oazy na dniu wspólnoty  

Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej ks. Ryszard Gacek mówi: - Jestem wdzięczny każdemu księdzu, który prowadzi rekolekcje, każdej animatorce i animatorowi, i wszystkim osobom, dzięki którym te rekolekcje mogą się odbywać. Posługa na rekolekcjach jest wspaniałym świadectwem życia Chrystusem na co dzień. Dając, otrzymujemy stokroć więcej - podkreśla.

- Wspólnoty gromadzące się na rekolekcjach to obraz żywego Kościoła, który pragnie się rozwijać, rozrastać. Dlatego potrzebujemy codziennej formacji, życia sakramentalnego, spotkania ze słowem Bożym, wzajemnego wspierania się we wspólnocie. Tego uczymy się na rekolekcjach i to chcemy praktykować, kiedy wrócimy z rekolekcji - mówi ks. Gacek.

W programie dnia wspólnoty odbyła się tradycyjnie prezentacja poszczególnych wspólnot przeżywających rekolekcje. Miała miejsce przy ołtarzu polowym w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym przy ludźmierskim sanktuarium. Jedna ze wspólnot to Oaza Rodzin I stopnia, która dwutygodniowe rekolekcje przeżywa w Zakopanem. - Symbolem naszej oazy jest kilkupiętrowy dom wielorodzinny, gdzie rodziny mają poukładane życie w odpowiedniej kolejności, ponieważ na pierwszym miejscu stoi Bóg - tłumaczy Dawid Miklaszewski z Augustowa. Rekolekcje, w których wziął udział, są organizowane przez diecezję ełcką. Jednak wśród uczestników są też rodziny z diecezji poznańskiej, legnickiej, świdnickiej, łódzkiej, warszawskiej i gdańskiej. Prowadzącym rekolekcje Oazy Rodzin I stopnia jest ks. Przemysław Pastawski.

Dawid Miklaszewski podkreśla, że symbol rekolekcji oazowych nawiązuje też do mocnych cegieł, którymi są: wspólna hierarchia wartości, wzajemny szacunek, zaufanie, miłość i czułość, przebaczanie, akceptacja, uczciwość, przyjaźń i uśmiech. - Wszystkie te cechy są piękne i ważne, ale bez łaski Bożej nie byłoby możliwe, aby je wprowadzić i utrzymać w życiu rodzinnym - dodaje D. Miklaszewski.

Do Ludźmierza przyjechali też uczestnicy Oazy Rodzin I stopnia, przeżywający swoje rekolekcje w podhalańskiej Pyzówce. - One dają też możliwość spędzenia czasu w gronie rodzinnym. Rozmawiamy wiele z innymi. Nasuwa nam się taki wniosek, że aby wytrwać w Kościele i umocnić się w wierze, poszukujemy wszyscy dla siebie wspólnoty, jak choćby Ruch Światło-Życie - mówi Krzysztof Marcinkowski z diecezji toruńskiej. Podkreśla też, że oaza to nie tylko wspólna modlitwa, ale także codzienne życie. - Często znamy się dobrze nawzajem, pomagamy sobie w codziennych obowiązkach w ciągu roku szkolnego. Możemy po prostu na siebie liczyć - dodaje pan Krzysztof.

Uczestnicy dnia wspólnoty wysłuchali także świadectw reprezentantów poszczególnych oaz, uczestniczyli w Mszy św. w ludźmierskiej bazylice. Z niektórymi wspólnotami w miejscowościach, gdzie przeżywają swoje rekolekcje, spotkał się bp Robert Chrząszcz.

Wśród moderatorów był ks. Marcin Jakubiak, prowadzący rekolekcje III stopnia Oazy Nowego Życia w Zakopanem. Oazowicze wiele podróżowali, odwiedzili m.in. Centrum Oazowe w Krościenku czy sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie. - Nasze rekolekcje przeżywają 63 osoby, większość z nich jest przed maturą. Zatem to też czas rozeznawania dalszej drogi życiowej. Nasza młodzież pokazuje, że naprawdę nie jest z nią tak źle. Oczywiście, młodzi mówią o swoich problemach, ale trzeba ich wysłuchać, być z nimi. Dać im poczucie, że nie są z tym wszystkim sami, czego nieraz brakuje w domach rodzinnych, a nawet we wspólnotach parafialnych - podkreśla ks. Jakubiak.

Do Ludźmierza przyjechało łącznie 10 wspólnot przeżywających rekolekcje w południowej części archidiecezji krakowskiej. Były to wspólnoty m.in. z Lipnicy Małej, Kiczor, Michalczowej, Wiśniowej i Zakopanego. Jedna z oaz odbywa się również w Ludźmierzu.

- W I turnusie bierze udział 630 osób wraz z moderatorami i animatorami na 12 oazach - mówi ks. Gacek. Zachęca wszystkich uczestników do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, którego tematem jest zaufanie. Szczegóły: http://krakow.oaza.pl/2022/06/27/konkurs-na-zdjecie-z-rekolekcji-zaufanie/.

Ksiądz Gacek przypomina, że tematem obecnego roku formacyjnego w Ruchu Światło-Życie są słowa: "Życie w świetle". - Tym światłem jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Za Nim chcemy iść przez życie, w Nim nasza nadzieja, On nas uczy, jak odkrywać i przyjmować wolę Bożą i jak ją w życiu realizować - zaznacza.

Oazowicze wciąż podejmują modlitwę o rychłą beatyfikację sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie. - On uczył nas i ciągle sobie jego słowa przypominamy, że "człowiek, jako osoba stworzona na obraz Boga, przeznaczony został do wspólnoty z Bogiem i z innymi ludźmi, do wspólnoty, która może być osiągnięta tylko dzięki przyjęciu postawy dawania siebie, postawy miłości". I tego pragniemy się uczyć - podsumowuje ks. Gacek.