Na wody Wisły powraca barka ewangelizacyjna  

Pomysł na to, by w nietypowy sposób modlić się i przyciągać ludzi - także tych zupełnie przypadkowych - do włączenia się w tę modlitwę, pojawił się w 2013 r. Wtedy w planie była organizacja kilku rejsów, podczas których miało być głoszone słowo Boże, a uczestnicy mogli wybrać Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Pierwszym kapitanem tej niezwykłej wyprawy został abp Grzegorz Ryś, wówczas biskup pomocniczy w Krakowie.

Szybko okazało się, że na kilku rejsach statkiem "Nimfa" skończyć się nie może, bo barka pękała w szwach, a wieść o tym, co dzieje się na Wiśle, niosła się daleko. Efekt był taki, że barka na stałe wpisała się w kalendarz ewangelizacyjnych wydarzeń Krakowa, a na rejsy przyjeżdżały także osoby z różnych innych miast. Co więcej, w sezonie jesienno-zimowym barka odbywała się w wersji stacjonarnej, na Aquariusie, przycumowanym nieopodal "Jubilata".

Zdarzały się też małe przerwy w uwielbieniu prowadzonym na Wiśle - jak choćby niedawno, w związku z pandemią - ale chętnych do tego, by znów wsiąść na pokład statku, nie brakuje. Dlatego barka powraca, a pierwszy wakacyjny rejs odbędzie się 29 lipca o godz. 19 - na "Nimfie", czekającej na gości tuż obok Mostu Grunwaldzkiego.

- Zapraszamy na ekskluzywny rejs po Wiśle, podczas którego na brzegu zostawimy wszystko to, co przeżywamy na lądzie, i spróbujemy zdobyć się na odwagę, by obrać Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Każdy z nas potrzebuje takiego czasu oderwania się od trudnych spraw, kłopotów, bolączek. Ewangelizacja na barce to właśnie taki czas spokoju i pokoju, wyciszenia i uzdrowienia - zachęcają organizatorzy: Radio Pallotti.fm oraz Krakowska Żegluga Pasażerska.

Pierwszy wakacyjny rejs poprowadzi ks. Mikołaj Konarski. Więcej informacji, także dotyczących zapisów (liczba miejsc jest ograniczona), można znaleźć na www.pallotti.fm.

Barce patronuje m.in. "Gość Krakowski".