W godzinach wieczornych specjalny pociąg z rannymi żołnierzami ukraińskimi dotarł do dworca Kraków Główny. Stamtąd karetki przewiozły ich do kilku małopolskich szpitali, gdzie zostaną otoczeni dalszą - pełną i profesjonalną - opieką medyczną.

- To kolejny wyraz naszej solidarności z Ukrainą. W działania na krakowskim dworcu PKP zaangażowanych było wiele podmiotów i służb. Ze względu na stan zdrowia rannych oraz ich bezpieczeństwo akcja musiała przebiegać w sposób maksymalnie sprawny i szybki. Małopolskie służby po raz kolejny przeprowadziły bardzo złożone działania, wymagające ścisłej współpracy i koordynacji - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Do Krakowa przywiezionych zostało 15 rannych żołnierzy. Specjalnie wyposażony pociąg do Krakowa przyjechał z Przemyśla, gdzie ranni byli przewożeni z Ukrainy karetkami. Z Krakowa pociąg pojedzie do Katowic, gdzie trafią pozostali pacjenci. Najczęściej są to osoby, które poważniejsze operacje przechodziły po stronie ukraińskiej, a w Polsce ich leczenie będzie kontynuowane lub będą przechodzili rehabilitację. - Ich urazy, typowe dla skutków wybuchów i ostrzałów, wymagają dalszych interwencji medycznych, w tym np. rekonstrukcji, zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych czy okulistycznych - dodaje II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Ranni zostali przewiezieni 14 karetkami do 9 małopolskich szpitali, w tym 5 krakowskich, gdzie otrzymają niezbędne świadczenia. Ich bliskim, którym z nimi przyjechali, również zapewniono schronienie. Stan żołnierzy jest stabilny, choć ze względu na rodzaj obrażeń ich leczenie wymaga dalszej specjalistycznej pomocy.

Jak zadeklarował wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, to wsparcie i zaangażowanie szpitali wojewódzkich w zakresie leczenia rannych z Ukrainy będzie kontynuowane.

- Małopolska od początku konfliktu mocno wspiera Ukraińców w tym trudnym dla nich czasie. Świadczy o tym chociażby liczba uchodźców, którzy do tej pory zostali przyjęci i otoczeni opieką w naszym województwie. Dzisiejszy dzień jest kolejnym przykładem na to, że Małopolanie nie odmawiają pomocy ludziom w potrzebie i pragną nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Małopolskie podmioty lecznicze są gotowe, aby zapewnić przywiezionym żołnierzom ukraińskim profesjonalną opiekę. Nasz personel medyczny od początku wojny niesie pomoc przybyłym do Małopolski uchodźcom wojennym, szukającym schronienia w naszym kraju - zapewnia wicemarszałek Łukasz Smółka.

W zabezpieczeniu akcji przyjęcia rannych żołnierzy i przekazania do zespołów ratownictwa medycznego uczestniczyło 18 funkcjonariuszy policji, 20 strażaków Państwowej Straży Pożarnej, 12 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 12 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei.