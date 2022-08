Doświadczenie sacrum w muzyce  

Już dziś rozpoczyna się w Krakowie Festiwal "Musica Divina", który organizuje Fundacja "inCanto" we współpracy z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym.

Festiwal rozpocznie o godz. 20.30 w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. Kopernika 26) koncert zespołu Profeti della Quinta, przedstawiającego "Lamentacje i Responsoria" Emilia de Cavalierego. Jak wyjaśniają organizatorzy, "Festiwal Musica Divina stara się opowiadać o tradycji jako o żywym organizmie, który domaga się ciągłej aktualizacji i odczytywania na nowo, w którym nie brak wewnętrznego napięcia i złożoności". Chodzi o "umożliwienie muzyce przemówienia autentycznym głosem współczesnych wykonawców, którzy zazwyczaj nie pretendują do miana bezpośrednich spadkobierców dawnych mistrzów, ale starają się odnaleźć w ich twórczości wciąż aktualne treści i mówić o nich językiem własnej wrażliwości i talentu".

W tym roku w ramach festiwalu rozpocznie się trzyletni cykl muzycznego zgłębiania liturgii godzin. Pierwsza jego odsłona, zatytułowana "Tenebrae", poświęcona jest najbardziej rozbudowanej, skomplikowanej i wymagającej wykonawczo części całego officium. Występy będą skoncentrowane wokół Lamentacji Jeremiasza i Ciemnych Jutrzni.

Istotnym spoiwem programowym wydarzenia, które będzie trwało do 7 sierpnia, będą czterogłosowe "Lamentacje" Wacława z Szamotuł, zrekonstruowane przez Marca Lewona na bazie odnalezionych w 2016 r. fragmentów. "Ich przygotowanie przypadło w udziale dwóm bardzo odmiennym stylistycznie zespołom: Linnamuusikud i Concerto Soave. Efektem niezależnej pracy artystów będą nietuzinkowe wykonania tego dzieła o niezwykłej historii i randze dla dawnej muzyki polskiej" - zapowiada Fundacja "inCanto".

Wyjątkowo ciekawym doświadczeniem będzie poszukiwanie paraleli liturgicznych i kontekstualnych pomiędzy łacińską wersją Ciemnych Jutrzni, a nocną liturgią Wielkiego Tygodnia w Kościołach wschodnich. To połączenie między Wschodem a Zachodem stanie się możliwe wyłącznie dzięki niezwykłym kompetencjom i talentom kantorów Marcina Abijskiego, Mariusa Petersona, Sławomira Witkowskiego i Scholi Cantorum Minorum Chosoviensis, których wspólny program powstał specjalnie na zamówienie rozpoczynającego się dzisiaj festiwalu.

Nie zabraknie również wspólnej modlitwy i spotkań z artystami. Szczegółowy program jest dostępny na stronie www.musicadivina.pl. Zgodnie z ideą wydarzenia, wyrosłą z szacunku do przestrzeni sakralnych oraz chęci popularyzowania i udostępniania kultury, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Potrzebne jest jedynie pobranie darmowej wejściówki ze strony internetowej festiwalu.

Fundacja "inCanto" powstała, by "zachwycać muzyką, a poprzez zachwyt wskazywać na Boga, który jest źródłem wszelkiego piękna". Obok organizacji Festiwalu "Musica Divina" organizacja prowadzi także projekty wydawnicze i chce pełnić ważną rolę dla środowiska pasjonatów muzyki liturgicznej. Z kolei Fundacja "Dominikański Ośrodek Liturgiczny" dąży do tego, by wszyscy mogli świadomie uczestniczyć w pięknej liturgii. Organizuje warsztaty, rekolekcje i katechezy, wydaje książki i nagrania oraz tworzy przedmioty, które podkreślają treść i godność celebracji liturgicznej.