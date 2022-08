W tym roku obchody święta założyciela polskiej prowincji dominikanów związane są z jubileuszem 800. rocznicy przybycia pierwszych braci kaznodziejów nad Wisłę. – Przez wspólną modlitwę i spotkania chcemy dziękować za ten czas, ale też – czerpiąc obficie z przeszłości i tradycji – odnowić w sobie zapał i entuzjazm naszych pierwszych braci. Chcemy patrzeć odważnie w przyszłość, wiedząc z jak dobrego pnia wyrastamy – mówi o. Radosław Więcławek OP.

Jak podkreśla dominikanin, św. Jacek uczy dziś przede wszystkim tego, by „zaufać niewygodzie, którą mamy w sercu” – Kiedy coś nas kłuje lub uwiera – jako pragnienie czegoś więcej – Jacek mówi, żeby nie próbować tego zepchnąć, ale iść szukać dalej. Mając dobrze ustawioną pozycję jako duchowny, członek kapituły krakowskiej, będąc krewnym biskupa, zdecydował się porzucić swoje wygodne życie i wyruszyć do dalekiego kraju, do Rzymu, by podjąć charyzmat, który dopiero się rodził – wyjaśnia.

Dominikanie zapraszają krakowian do bazyliki Świętej Trójcy i do śledzenia ich kanału na YouTube (TUTAJ playlista z transmisjami). Od 15 do 17 sierpnia rekolekcje pod tytułem „Bądź!” głosić będą o. Timothy Radcliffe OP, znany na całym świecie rekolekcjonista, generał Zakonu Kaznodziejskiego w latach 1992–2001. Jak sam przyznaje, Kraków jest jednym z jego ulubionych miast na świecie. Tutaj przeprowadzi trzy publiczne rozmowy: o tym, co to znaczy, że Bóg zwraca się do nas w modlitwie, co to znaczy stać się braćmi i siostrami, i wreszcie o tym, jak wychodzić ku człowiekowi obcemu. – Nigdy dotychczas nie próbowałem takiego stylu konferencji i nie mam pojęcia, czy to się uda, ale mam nadzieję, że będziecie mieli przy tym tyle radości, ile my mieliśmy w trakcie ich przygotowań – zachęca w zaproszeniu na rekolekcje o. Radcliffe.

Jego rozmówcą będzie o. Łukasz Popko OP, znany z licznych publikacji biblista, wykładowca w École Biblique et Archéologique w Jerozolimie i w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie

– Do kogo kierujemy ten apel? „Bądź!” to wezwanie w odniesieniu do słuchacza rekolekcji, ale także modlitwa zwrócona do Boga i prośba do św. Jacka, żeby był z nami w swoim wstawiennictwie. To „bądź” jest wielopłaszczyznowe i ma wielu adresatów – mówi o. Więcławek.

Wraz ze świeckimi dominikanami bracia przygotowali również kawiarenkę w ogrodzie klasztornym, gdzie w czasie Triduum Jackowego od 15.00 do 20.00 za „co łaska” będzie można napić się kawy, zjeść kawałek ciasta, kupić książki wydawnictwa „W drodze”, drobne rękodzieło czy krówki jubileuszowe z cytatami świętych dominikańskich. Dla zainteresowanych odbędą się ponadto warsztaty i koncert flamenco na zakończenie świętowania, 17 sierpnia wieczorem w dominikańskiej bazylice. Zaplanowany został po Mszy św. o 17.00, podczas której dominikanie będą polecali wstawiennictwu św. Jacka przyszłość misji Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, oraz po ostatniej nauce rekolekcyjnej, która tego dnia przebiegnie pod hasłem „ Rozmawiać z obcym. Misja albo jak stawać się bliźnim”.

W pierwszym dniu Triduum Jackowego, 15 sierpnia, w kinie „Kijów” odbędzie się przedpremierowy pokaz filmu „Nowicjusz” w reżyserii o. Łukasza Wosia OP. „To opowieść o podejmowaniu bardzo ważnej życiowej decyzji przez Wojtka i Julka, którzy w tym samym czasie wstępują do zakonu dominikańskiego. Poznamy ich tęsknoty, odkryjemy ich pragnienia i ambicje. Wspólnie z nimi pokonamy kolejne etapy pozostawiania starego świata oraz uczenia się i przyjmowania tego, co nieznane i zaskakujące” – rekomendują dominikanie.

Dzień później w klasztorze przy ul. Stolarskiej 12 o. Marek Grubka OP opowie o o tradycjach winiarskich Zakonu Kaznodziejskiego. Ojciec Grubka jest autorem książki „Winne smaki Wzgórza Jakubowego”, odnowicielem sandomierskiej winnicy św. Jakuba, założycielem winnicy przy dominikańskim klasztorze na Jamnej, doktorem teologii i enologiem.

Jubileusz 800. rocznicy przybycia pierwszych dominikanów do Polski rozpoczął się w bazylice Świętej Trójcy w Krakowie 19 lutego na zakończenie kapituły prowincjalnej z udziałem generała Zakonu Kaznodziejskiego o. Gerarda Timonera OP. Zakończy się w przyszłym roku, w 800. rocznicę konsekracji dominikańskiej świątyni w Krakowie.