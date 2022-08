Choć Piesza Pielgrzymka Krakowska rozpoczyna się oficjalnie 6 sierpnia na Wawelu, VIII Wspólnota Suska jest w drodze na Jasną Górę już od 4 sierpnia, kiedy to 130 osób wyruszyło z Jasnej Górki w Ślemieniu.

W Zatorze Mszę św. odprawił dla nich bp Damian Muskus OFM. - Na czele waszej pielgrzymki, jak i wszystkich innych zdążających na Jasną Górę, jest niesiony krzyż. Dzięki niemu lepiej rozumiemy jak wielka i bezwarunkowa jest miłość Boga do człowieka, jak daleko można poświęcić się dla zbawienia ludzi, jak wielka jest cena zwycięstwa nad złem. I właśnie z tych racji nie możemy pozwolić, by profanowano krzyż - mówił w homilii.

- Brońcie krzyża, gdy ktoś z nienawiścią podnosi na niego rękę, gdy chce go usunąć z przestrzeni publicznej, ale także wówczas, gdy krzyż jest instrumentalnie wykorzystywany w polityce czy gospodarce. Krzyż jest najświętszym znakiem zbawienia, a nie symbolem udanej fuzji dwóch podmiotów gospodarczych. Krzyż jest najświętszym znakiem zbawienia - zrozumcie to wszyscy! - apelował krakowski biskup pomocniczy.

Pątnicy z Suchej Beskidzkiej mają do pokonania 181 km. Przewodnikiem grupy, która w tym roku obchodzi swoje 20-lecie, od 2019 roku jest ks. Sebastian Kozyra. - Główne intencje wyznacza nam hasło tegorocznej pielgrzymki „Posłani w pokoju Chrystusa”. Modlimy się o pokój na świecie, w naszym kraju, naszych rodzinach i sercach a szczególnie o pokój w Ukrainie - mówi kapłan.

- Iść za Jezusem oznacza dzielić z Nim życie, a to coś zupełnie innego niż wypełnianie przykazań i powinności. Być naśladowcą Jezusa oznacza kochać jak On, jak On działać w świecie, jak On myśleć i czuć. Człowieka, który chce być jak Jezus, rozpoznajemy nie po wzniosłych słowach, uduchowionych modlitwach, ale po prostu po tym, jak żyje – wyjaśniał w homilii bp Muskus. - Taki człowiek pokazuje sobą, Kogo naśladuje. Jego więź z Najwyższym wypisana jest w oczach, twarzy, czynach. Oby tak was widzieli ludzie, których spotykacie na trasie swojej wędrówki do Maryi - życzył pątnikom.

Jak zauważył, pielgrzymka to „laboratorium, które sprawdza się w codzienności”. - Gdy mówimy więc o życiu nauką Ewangelii, mamy na myśli to zwyczajne, codzienne świadectwo wierności Jezusowi, które więcej znaczy niż najbardziej płomienne kazania i efektowne akcje ewangelizacyjne - dodał.

Podczas pielgrzymki pątnicy z Suchej Beskidzkiej wysłuchali ks. Michała Korbela, który opowiedział o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży Lizbona 2023. Wieczorami uczestniczą w adoracji Najświętszego Sakramentu. Mają także zaplanowany udział w misterium o św. Bracie Albercie Chmielowskim „Dobry jak chleb” w wykonaniu Krzysztofa Bigaja.