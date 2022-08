Poświęcenia figury dokona prowincjał pallotynów ks. Zenon Hanas SAC w trakcie Mszy św. odprawionej w kościele 7 sierpnia o godz. 10. Autorem rzeźby jest prof. Mieszko Tylka, wykładowca krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Aranżacji jej ustawienia dokonała Jolanta Kłosowska, projektantka wnętrza kościoła.

- To wyraz wdzięczności parafian m.in. za to, że w 1999 r. to kardynał Macharski erygował naszą parafię - mówi ks. Wiesław Wilmański SAC. - Już we wrześniu 2021 r. pokazaliśmy parafianom gipsowy projekt figury. Rozpoczęto również zbieranie datków na jej wykonanie. Nazwiska ofiarodawców zostały umieszczone na specjalnych „cegiełkach”, które umieszczono w pobliżu ławeczki z figurą. Mam nadzieję, że taki bezpośredni sposób przybliżenia osoby kard. Macharskiego znajdzie akceptację wśród parafian. Jestem rad, że mogłem doprowadzić do końca to upamiętnienie. Będzie to moje pożegnanie z parafią, którą opuszczam w sierpniu, przechodząc do innych obowiązków - dodał ks. Wilmański.