W niedzielę 14 sierpnia w sanktuarium pasyjno-maryjnym rozpoczną się tygodniowe obchody wielkiego odpustu ku czci Wniebowzięcia NMP. - Tegoroczne uroczystości będą miały szczególny wymiar, gdyż 19 sierpnia minie 20 lat od ostatniej wizyty św. Jana Pawła II w sanktuarium i jego modlitwy zawierzenia Maryi. Jubileusz ten przypomina o potrzebie zaufania Bogu, jak uczyniła to Maryja - podkreśla o. Tarsycjusz Bukowski OFM, rzecznik prasowy sanktuarium.

Dodaje, że to dzięki łasce Bożej i poddaniu się świętej woli Ojca Matka Bożego Syna została wzięta do nieba i jest naszą nauczycielką i pośredniczką łask. - Na dróżkach kalwaryjskich możemy uczyć się, że Maryja prowadzi nas przez mękę Chrystusa do chwały Jego zmartwychwstania, gdzie również została wzięta z duszą i ciałem - zauważa zakonnik.

Uroczystości rozpoczną Msza św. o godz. 15 i procesja Boleści Maryi w niedzielę 14 sierpnia. W uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej Msze św. w bazylice będą celebrowane według porządku niedzielnego. Po każdej z nich będą święcone zioła i kwiaty.

Czwartek jest tradycyjnie poświęcony modlitwie za misje i misjonarzy. Wieczorna Eucharystia będzie sprawowana na placu przed bazyliką. Kazanie wygłosi o. Narcyz Kilmas OFM, posługujący w Ziemi Świętej.

- Kulminacja obchodów nastąpi w piątek 19 sierpnia. O godz. 15 rozpoczną się nieszpory przy Domku Matki Bożej. Modlitwie będzie przewodniczył i homilię wygłosi o. Francesco Patton OFM, kustosz Ziemi Świętej. Następnie wyruszy tradycyjna procesja Pogrzebu Maryi, a po jej zakończeniu będzie sprawowana Msza św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego - zapowiada rzecznik kalwaryjskiego sanktuarium. Podczas procesji wierni wysłuchają rozważań opartych o fragmenty homilii św. Jana Pawła II, którą wygłosił 20 lat temu w sanktuarium.

W sobotę odbędzie się tradycyjny Dzień Młodych pod hasłem: "Cały Twój". Podczas wieczornego nabożeństwa o godz. 18 przy ołtarzu polowym, wzorem św. Jana Pawła II, młodzież dokona zawierzenia swojego życia Maryi. Następnie będzie sprawowana Eucharystia pod przewodnictwem bp. Janusza Mastalskiego w koncelebrze bernardynów, którzy w tym roku przyjęli święcenia kapłańskie. Jest to dzień modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. Na godz. 20 zaplanowano przed bazyliką koncert Małej Armii Janosika.

Centralne obchody będą miały miejsce w niedzielę 21 sierpnia. O godz. 6.30 przy kościele Grobu Matki Bożej będzie celebrowana Msza św., a po liturgii wyruszy procesja Wniebowzięcia Maryi do bazyliki. O 11.00 przy ołtarzu polowym będzie sprawowana suma pontyfikalna pod przewodnictwem abp. Jędraszewskiego.

