Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu został wypowiedziany przez Jana Pawła II 17 sierpnia 2002 r., podczas konsekracji bazyliki Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Uroczystość ta była częścią ostatniej, pożegnalnej pielgrzymki Ojca Świętego do ojczyzny.

Podczas jubileuszowej Eucharystii, w której uczestniczyli czciciele Bożego Miłosierdzia z różnych stron świata, zostały poświęcone kolejne dwa Dzwony Nadziei. Będą one przekazane do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Winnicy w Ukrainie (diecezja kamieniecko-podolska) oraz do kościoła Bożego Miłosierdzia w Lower Chitttering (diecezja Perth w Australii). Pierwszy jest darem od sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, a drugi - od sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough (na przedmieściach Melbourne). Więcej o Dzwonach Nadziei napiszemy w numerze 33. "Gościa Krakowskiego" (na 21 sierpnia).

W homilii metropolita krakowski przekonywał, że Bogu na nas zależy, i że ta prawda wyraża się w pragnieniu Jezusa, który mówi, iż przyszedł na świat po to, aby rzucić ogień na ziemię i aby on zapłonął. Arcybiskup zwrócił uwagę, że chodzi o ogień prawdy i miłości, które zostały odrzucone i za które Chrystus zapłacił najwyższą cenę, umierając na krzyżu. - Ale byli też tacy, którzy przyjęli Jezusa jako Prawdę i Miłość. Stąd podziały i rozłamy między ludźmi, także dzisiaj, które dotykają nawet najbliższych, w małżeństwach i rodzinach. Jeżeli zaś odrzuca się Boga, jeżeli gardzi się Chrystusowym orędziem prawdy i miłości, to tym samym odrzuca się człowieka, z jego godnością i powołaniem do życia wiecznego - mówił arcybiskup, wskazując na systemy totalitarne, agresje, zbrodnie i wojny, także na trwającą obecnie wojnę w Ukrainie spowodowaną przez agresję Rosji.

Z kolei przywołując wizję św. s. Faustyny, w której Jezus poprosił o namalowanie i czczenie obrazu Bożego Miłosierdzia, abp Marek Jędraszewski stwierdził, że w ten sposób Chrystus uczy nas, jak zwracać się do Niego: "Jezu, ufam Tobie".