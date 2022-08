W homilii kard. Stanisław Dziwisz zauważył, że w 17 sierpnia 2002 r. spełniło się pragnienie serca Ojca Świętego, bowiem postawił on pieczęć na swej posłudze miłosierdzia i zostawił nam testament, byśmy sami i jako wspólnota Kościoła żyli prawdą o Bożym miłosierdziu i byśmy byli miłosierni wobec naszych braci i sióstr. - Nasza modlitwa jest modlitwą dziękczynienia za tamten dzień i odwiedziny tego miejsca przez Jana Pawła II. On to miejsce bardzo przeżywał, zdawał sobie sprawę, że tu Jezus Chrystus objawił się św. Siostrze Faustynie, że przemawiał do niej, ale przez nią - a także przez Jana Pawła II - przekazał orędzie o Bożym miłosierdziu do całego świata - mówił wieloletni papieski sekretarz, który był uczestnikiem ceremonii sprzed 20 laty.

Zwrócił on też uwagę, że konsekracja nowej świątyni w krakowskich Łagiewnikach i zawierzenie świata miłosierdziu Bożemu było ostatnim aktem podejmowanych kolejno decyzji przez Jana Pawła II, by przybliżyć światu prawdę o miłosiernym Bogu, ale to wydarzenie wpisywało się także w historię życia i osobiste duchowe doświadczenie papieża. Emerytowany metropolita przypomniał też, że to abp Karol Wojtyła jako metropolita krakowski rozpoczął w 1965 r. dochodzenie kanoniczne dotyczące życia i heroiczności cnót s. Faustyny, a jako papież dokonał jej beatyfikacji i kanonizacji oraz ustanowił święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła.

Co więcej, papieska homilia, wygłoszona w dniu konsekracji łagiewnickiej bazyliki, kończyła się modlitwą, przez którą św. Jan Paweł II dokonał uroczystego, prorockiego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. - Tę modlitwę Ojciec Święty ułożył osobiście w Watykanie, przygotowując się do ostatniej podróży apostolskiej do ojczyzny. Inspirował się słowami s. Faustyny, zapisanymi w jej "Dzienniczku", w którym przytaczała słowa powierzone jej przez Jezusa: "Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego" - podkreślał osobisty sekretarz papieża dodając, że te słowa pochodzą z lat, w których do głosu doszły dwie obłąkane, bezbożne i nieludzkie ideologie nazizmu i komunizmu. - Po raz kolejny narody przekonały się, że odcinając się od korzeni, oddalając się od źródeł i zapominając, że wszystkie źródła człowieka są w Bogu, skazują się na panowanie zła, przemocy i śmierci - mówił kardynał dodając, że historia się powtarza, bo serce człowieka skażone grzechem jest chore i potrzebuje uzdrowienia, aby w nim zapanowała miłość i pokój. - Tylko w Bogu bije żywe źródło nadziei dla niespokojnego świata i udręczonego ludzkiego serca! (…) Światłem w ciemnościach jest solidarna pomoc, jakiej doświadcza Ukraina ze strony wielu państw, wśród których wyróżnia się Polska. Bogu dzięki, że zdajemy egzamin z miłosiernej miłości i solidarności. Również trudny czas epidemii zrodził wiele dobra, między innymi ofiarnej pracy służby zdrowia i wolontariatu. Umacniajmy dobro, które jest w nas i wokół nas! - apelował kardynał.

Abp Marek Jędraszewski mówił z kolei, przypominając fragmenty homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 20 lat temu, że to "Pan Bóg wybrał Łagiewniki, bo chciał, aby w tym miejscu najbardziej rozbrzmiewała prawda o Bożym miłosierdziu, docierała do ludzkich serc i jak iskra rozchodziła się stąd na cały świat". - Tu, w tym miejscu wybranym przez Boga, działa Duch Święty odsłaniając pełnię prawdy o krzyżu Chrystusa, o krzyżu, który mówi, jak wielki i straszny w swym złu jest każdy grzech. Jednocześnie Duch Święty w tym miejscu mówi, jak wielka jest przebaczająca, miłosierna miłość Boga Ojca wyrażająca się w krzyżu Jego jednorodzonego Syna - zaznaczył metropolita.

Cytując fragment "Dzienniczka" św. s Faustyny przekonywał z kolei, że ona - sekretarka Bożego miłosierdzia, będąc tak blisko w niebie tej tajemnicy, "nieustannie prosi Chrystusa o to, aby ludzie potrafili ufnością w Boże miłosierdzie pokonywać swoje lęki, słabości, grzechy i w Bożym miłosierdziu szukali ratunku dla siebie póki mają jeszcze czas, póki jest to miejsce wybrane przez Boga, gdzie Bóg - miłosierny Ojciec nas wszystkich - czeka, byśmy właśnie tutaj mogli zrozumieć, jak bardzo nas kocha i jak bardzo chce w każdej i każdym z nas mieć swoje umiłowane dziecko". - Bóg pragnie, aby każdy, kto doświadczył prawdy o Bożym miłosierdziu o nim świadczył zawsze i wobec wszystkich, właśnie po to, aby ostatnim słowem, które spotkają w swoim życiu, było słowo "miłosierdzie", było słowo "przebaczam ci", było: "dzisiaj jeszcze będziesz ze mną w raju", aby te słowa ożywiały nadzieję każdego, kto jest spragniony Bożego miłosierdzia - mówił abp Marek Jędraszewski.

Na zakończenie uroczystości został też odmówiony Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Modlitwę, którą po raz pierwszy w łagiewnickiej bazylice wypowiedział św. Jan Paweł II przed 20 laty, odmówiono po polsku, angielsku, węgiersku, chorwacku i ukraińsku.