Uroczystościom przewodniczył 10 września w kościele parafialnym w Sieprawiu abp Marek Jędraszewski. Wskazał, że bł. Aniela widziała ludzką nędzę, której chciała służyć i w tej służbie upatrywać wypełnianie woli Bożej. Metropolita krakowski przypomniał, że patronka gminy Siepraw była członkinią Arcybractwa Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Sodalicji Mariańskiej i Stowarzyszenia Sług Katolickich w Krakowie (tzw. zytek), a w 1899 r. złożyła ślub czystości. W Trzecim Zakonie św. Franciszka przyjęła imię Teresa. W czasie I wojny światowej niosła pomoc rannym żołnierzom i jeńcom wojennym. Swoje ciężkie choroby przeżywała w duchu wiary i łączyła je z cierpieniami Chrystusa dla zbawienia świata. - Przyjmowała te cierpienia w milczeniu, uważając, że właśnie cichym męczeństwem jest najbardziej bliska miłosiernemu Sercu Pana Jezusa i najbardziej przyczynia się do zbawienia świata - mówił arcybiskup, dodając, że ci, którzy ją znali, z jej wzoru życia czerpali natchnienia do tego, "jak zmagać się z tym, co boli, co poniża, co niełatwe, a co jednak - jeśli jest złączone z Chrystusowym krzyżem - przyjmuje wartość prawdziwie zbawczą".

Zwracając się do mieszkańców gminy Siepraw, metropolita powiedział, że bł. Aniela uczy, jak zachować się w czasach niełatwych - naznaczonych wojną czy inflacją - które są dziś szczególnym wyzwaniem, próbą wiary i miłości. Podkreślił, że te wyzwania trzeba umieć przyjąć w duchu wiary i ofiary, po to, aby mogły w naszych sercach zatriumfować ostatecznie wartości duchowe, a nie materialne. - Obierając ją za patronkę, prosimy ją o odwagę naszych serc i umysłów, by móc wraz z nią i za nią wołać do Jezusa: wspomóż nas swoją łaską - zakończył arcybiskup.

Aniela Salawa urodziła się 9 września 1881 r. w Sieprawiu, a zmarła 12 marca 1922 r. w Krakowie. Jan Paweł II beatyfikował ją 13 sierpnia 1991 r. podczas Mszy św. na Rynku Głównym w Krakowie. Wspomnienie liturgiczne wyznaczono na dzień jej urodzin, czyli 9 września.

