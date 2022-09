Jak podkreśla o. Tarsycjusz Bukowski OFM, rzecznik prasowy miejsca, istotny jest fakt, że jest to pielgrzymka jubileuszowa, która jednocześnie łączy się z zakończeniem Roku Rodziny. - Naszej modlitwie na Dróżkach Kalwaryjskich towarzyszy zazwyczaj kopia obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej, ale dziś właśnie będzie z nami ikona Świętej Rodziny, która peregrynowała po naszej diecezji - wskazuje.

Dodaje, że dla rodzin przyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej jest znakiem ich oddania Matce Bożej i Chrystusowi cierpiącemu. - Często bezradność człowieka w niektórych trudnych rodzinnych sytuacjach jest tak duża, że rozwiązać może je tylko Pan Bóg. A nadzieja dla człowieka wierzącego na pewno płynie z krzyża Jezusa - zaznacza zakonnik.

Pątnicy dopowiadają, że dla wielu z nich to już tradycja rodzinna. - Nie mogło nas dziś zabraknąć w kalwaryjskim sanktuarium. Pielgrzymujemy co roku pokoleniowo, przekazując w ten sposób radość i nadzieję wiary naszym pociechom - dzieciom czy wnukom - i ofiarując Bogu swoje intencje - opisuje pani Beata z Krakowa.

Z kolei pani Jadwiga z Wieliczki przyznaje, że rodzinny przyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej na początku września to bardzo duże wsparcie. - Nie da się ukryć, że budowanie silnej rodziny wymaga oparcia jej codzienności na wierze i zaufaniu Bogu. Widok tylu osób, które podzielają takie podejście do życia niewątpliwie umacnia i jest wyjątkowym świadectwem - ocenia.

Jak co roku uroczystości rozpoczęło nabożeństwo Drogi Krzyżowej przy stacji "U Piłata". Tegoroczne, bardzo poruszające rozważania, przygotowali Irena i Janusz Gruchałowie. - Jezu, który przyjąłeś pomoc Szymona z Cyreny, wierzymy, że nie odszedł on do domu bez wielkiej Twojej łaski. Chcemy widzieć też jego synów Aleksandra i Rufusa wśród szczęśliwych obdarowanych. Pozwól i nam widzieć Twoje działanie w życiu naszym i naszych bliskich, nawet tam, gdzie zdaje się nam, że działa przypadek. Pozwól nam odejść stąd do domów z doświadczeniem Twojego planu dla naszego życia - brzmiał fragment rozważań przy stacji V.

Po Drodze Krzyżowej przy ołtarzu polowym odprawiono Mszę św. w intencji rodzin i małżeństw archidiecezji. Przewodniczył jej abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

Po Eucharystii odbył się koncert zespołu Moja Rodzina oraz zabawy i konkursy dla dzieci oraz rodziców. W tym roku pielgrzymce przewodziło hasło "Największa jest miłość" zaczerpnięte z "Hymnu o miłości".