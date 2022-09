Luborzyca. Osiem wieków w cieniu krzyża  

Utrzymuje się tu dawny zwyczaj, że odpust jest zawsze w konkretnym dniu, gdy przypadają obchody święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Nie jest przenoszony, jak robi się to zazwyczaj obecnie, na najbliższą niedzielę. - 14 września, w trakcie tegorocznego odpustu, Msze św. zostaną odprawione o godz. 7, 9, 11, a także o godz. 18, co pozwoli wziąć w niej udział osobom, które wcześniej są w pracy - informuje proboszcz ks. Tadeusz Majcher.

Parafia została ufundowana ok. 1222 r. przez biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża. - W tym samym czasie zaprosił on dominikanów do Krakowa i ufundował pod Słomnikami konwent cysterski, który 4 lata później znalazł się w podkrakowskiej Mogile. Sprowadził także pod Kraków duchaków - mówi Jarosław P. Kazubowski, krakowski historyk sztuki i publicysta. Od początków XV w. do 1827 r. parafia była integralnie związana z Uniwersytetem Krakowskim. Proboszczami byli jego profesorowie. W czerwcu bieżącego roku odbyły się uroczystości 800-lecia parafii.

Obecny kościół został zbudowany ok. 1433 roku. Wśród pamiątek świadczących o jego przeszłości i wezwaniu jest średniowieczna figura Chrystusa rozpiętego na krzyżu umieszczonym na tzw. belce tęczowej.

Parafia liczy obecnie ok. 9-10 tys. osób, w jej skład wchodzi aż 14 miejscowości. Aktywnie działa tu Rodzina Kolpinga, założona 30 lat temu.

Więcej o parafii luborzyckiej można przeczytać w tekście opublikowanym w 36. numerze krakowskiej edycji "Gościa Niedzielnego" (na 11 września), który jest jeszcze dostępny w kościołach i kioskach z prasą na terenie archidiecezji.