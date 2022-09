Kraków. Instalacja nowego proboszcza wawelskiego  

Mszy św. w katedrze oraz ceremonii instalacji przewodniczył abp Marek Jędraszewski. Mianował on ks. Barana kanonikiem gremialnym Kapituły Katedry Wawelskiej, powierzając mu "duchową i doczesną posługę". - Z której, jak wiesz, w Dzień Sądu zdasz sprawę przed Panem - dodał. Wręczył mu przy tym pierścień kanonicki i dynstynktorium. Nowy proboszcz złożył na ręce metropolity krakowskiego wyznanie wiary oraz przyrzeczenia dotyczące jego osobistego zjednoczenia z Chrystusem, gotowość składania siebie samego Bogu w ofierze oraz świadomości konieczności poświęcania się Bogu za zbawienie ludzi. Zgromadzeni w katedrze modlili się, aby nowy proboszcz wypełnił składane przyrzeczenia.

W homilii metropolita przypomniał, że Chrystus jest znakiem sprzeciwu dla świata. Zaznaczył, że takim znakiem sprzeciwu był także św. Wacław, patron katedry. - Jego postawa wiernego ucznia Chrystusa była natchnieniem dla wielu i wzorem, jak żyć - powiedział abp Jędraszewski. Zwrócił uwagę, że także katedra wawelska jest znakiem sprzeciwu - wskazuje m.in. na Boga w świecie, który żyje tak, jakby Boga nie było. - Stanowi wielkie duchowe przesłanie o tym, czym jest Polska, czym jest Polska katolicka, czym jest nasza tożsamość, do której trzeba nieustannie wracać swoją pamięcią, by była ciągle żywa i by promieniowała w takim świecie, jaki on dzisiaj jest. Promieniowała zwycięsko - stwierdził metropolita krakowski.

W uroczystości na Wawelu wzięli udział m.in. kanonicy Krakowskiej Kapituły Katedralnej z jej dziekanem ks. prof. Jackiem Urbanem. Wśród modlących się w katedrze byli także: premier Mateusz Morawiecki, wicemarszałek Senatu Marek Pęk, wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz poseł Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Warto dodać, że uroczystość w katedrze odbyła się w rocznicę konsekracji biskupiej Karola Wojtyły, która miała tu miejsce 28 września 1958 roku.

Ksiądz dr Paweł Baran jest - jako proboszcz parafii archikatedralnej na Wawelu - następcą ks. Zdzisława Sochackiego, który zmarł 2 września 2021 roku. Nowy proboszcz urodził się 17 czerwca 1983 r. w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Stanisława Dziwisza 31 maja 2008 r. w katedrze na Wawelu. W 2017 r. ukończył studia specjalistyczne z teologii liturgii na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Był prefektem i wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Od 2017 r. był ceremoniarzem archidiecezji krakowskiej. W 2021 r. został powołany na członka Zarządu Krakowskiej Fundacji "Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy" w Oświęcimiu oraz dyrektora domu prowadzonego przez tę fundację w Oświęcimiu. 1 września br. metropolita krakowski powołał go na urząd proboszcza parafii archikatedralnej pw. św. Stanisława BM i św. Wacława na Wawelu.