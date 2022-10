Prezydent Duda podkreślał, że to kard. Wyszyński uczył Polaków patriotyzmu. - Gratuluję wszystkim artystom, muzykom i organizatorom przygotowania tak wspaniałego wydarzenia ku pamięci wielkiego Polaka, Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. Jest wiele narodów na świecie, które nigdy nie zaznały ucisku ze strony władz czy innych państw i nie musiały z nikim walczyć. Tymczasem Prymas Tysiąclecia był przywódcą Kościoła w naszej ojczyźnie w trudnych czasach komunizmu, nie bał się bronić wartości, które są nam bliskie, czyli przywiązania do religii, rodziny, kultury - zaznaczył. Dodał, że miejsce wydarzenia jest mu szczególnie bliskie. - Przychodzę tu na nabożeństwa do św. Rity. Wiele razy stawałem na modlitwie ze sprawami, wydawałoby się, beznadziejnymi, tymczasem potem jakoś one się rozwiązały - mówił ze wzruszeniem A. Duda.

Premiera oratorium Bachledowiańskiego "Równoj ku Górze" została przygotowana w związku z zakończeniem obchodów jubileuszu 550 lat obecności paulinów na Skałce.

Autorką tekstów jest Zofia Truty, podhalańska poetka, która jako nastolatka spotykała Prymasa Tysiąclecia podczas jego pamiętnych wakacji na Bachledówce. Muzykę zaś skomponował Bartłomiej Gliniak. W wydarzeniu wzięły udział Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Chór Akademii Uniwersytetu Jagiellońskiego "Camera Jagellonica" oraz Chór Wyższego Seminarium Duchownego na Skałce OO. Paulinów na Skałce. Połączonymi chórami dyrygował Maciej Tomasiewicz. Wybrane przemyślenia Prymasa Tysiąclecia przypomniał aktor Jerzy Zelnik.

W oratorium wzięli udział górale reprezentujący różne zespoły z gminy Czarny Dunajec i kapela góralska złożona ze znanych muzyków. Nie zabrakło również trombitów Haniaczyków. - Jestem bardzo wdzięczny naszym góralom za olbrzymi wkład pracy, by w ten piątkowy wieczór móc zaprezentować się jak najlepiej. To niewątpliwe się udało! - mówił Marcin Ratułowski, wójt Gminy Czarny Dunajec. Przekazał też pasterskie dzwonki ojcom paulinom ze Skałki z okazji ich jubileuszu.

Piątkowy wieczór zakończył się w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej modlitwą poprowadzoną przez metropolitę krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego.

Oratorium zorganizowali zakon ojców paulinów, parafia na Bachledówce i Gmina Czarny Dunajec wraz z Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.

Koncert został nagrany w całości i będzie opublikowany na płycie, z której całkowity dochód zostanie przekazany na powstający na Bachledówce Dom Pamięci Kard. Stefana Wyszyńskiego.