Z Franciszkiem o ekologii  

Opowiada o niej prezes organizacji. - Patronem naszej fundacji jest św. Franciszek z Asyżu, który jest niewątpliwie bardzo inspirującym przykładem, zwłaszcza jeżeli chodzi o ekologię. My też próbujemy go naśladować i dlatego co roku tworzymy przestrzeń, by uświadamiać ludzi, jak mogą w dobry sposób wpływać na środowisko, które ich otacza - mówi o. Arkadiusz Bąk OFMConv.

Jak dodaje, inspiracja św. Franciszka nie jest wyłącznie czysto ludzka, bo przecież był on zakonnikiem i poświęcił się Chrystusowi. - Z tego tytułu pragniemy popatrzeć na ekologię przez pryzmat Boga. Czyli nie podejmowanie ekologicznych działań tylko w imię ekologii, ale z nadaniem jej bardziej chrześcijańskiego wymiaru - wskazuje zakonnik.

Wydarzenie rozpoczęła uroczysta Msza św., której przewodził o. Marian Gołąb OFMConv, minister prowincjalny. Następnie zaplanowano wykłady, w tym poruszające temat smogu w perspektywie mitów i faktów, jak i działań zapewniających czyste powietrze w przestrzeni domowej.

Przybywający mogli się zapoznać z franciszkańskimi inicjatywami oraz wesprzeć ich działalność. Na stoiskach można było kupić książki i czasopisma franciszkańskie, jak również poznać akcje, które podejmuje Fundacja "Brat Słońce". Miłośnicy muzyki mogli także wysłuchać koncertu zakonnego zespołu Fioretti.

Poza tym uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać z porad przedstawicieli projektu ekoMałopolska. - Chcemy nauczyć, jak rozsądnie gospodarować dobrami, które są wokół nas. Mamy również przygotowany specjalny quiz, która ma uświadamiać, jakie zagrożenia i jakie szanse względem środowiska wynikają z naszych codziennych działań - wyjaśniła Wioletta Pękalska z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

Fundacja "Brat Słońce", odpowiedzialna za inicjatywę, została powołana z inicjatywy krakowskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Jej zadaniem jest wspieranie dzieł podejmowanych przez franciszkanów.