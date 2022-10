Nagroda trafiła do trzech laureatów: Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz do Domu Św. Marcina de Porres w Fastowie w Ukrainie.

Ustanowiona w 2016 r. przez Sejmik Województwa Małopolskiego nagroda przyznawana jest za "szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze społecznym i międzyreligijnym, uwzględniające całokształt dokonań lub jednostkowe osiągnięcia w duchu nauczania i działania św. Jana Pawła II - patrona województwa małopolskiego".

Zdaniem marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego tegoroczny wybór laureatów jest "spojrzeniem w kierunku Ukrainy". - Jest to także odpowiedź na bieżącą sytuację w Ukrainie i Polsce. Nagroda jest w tym roku szczególnym podziękowaniem tym, którzy szerzą idee bliskie naszemu patronowi na rzecz zarówno obywateli Ukrainy, którzy walczą o wolność swojego kraju, jak i tym, którzy zmuszeni byli uciekać przed barbarzyńską napaścią Federacji Rosyjskiej - wyjaśnił marszałek, dodając, że nagroda ma dla Małopolski i Krakowa szczególne znaczenie. - Nasz najwybitniejszy rodak, św. Jan Paweł II, pozostawił w naszym regionie nie tylko wyraźne miejsca swojej obecności, ale przede wszystkim ogromne dziedzictwo. Dziedzictwo wartości, na którym wychowało się całe pokolenie Polaków - mówił Witold Kozłowski.

Nazwa wyróżnienia nawiązuje do tytułu encykliki Jana Pawła II "Veritatis Splendor" (łac. "blask prawdy"), w której nawołuje on do bezinteresownej miłości do drugiego człowieka i do dialogu.

Dotychczasowymi laureatami nagrody są s. Rosemary Nyirumbe, ks. Mieczysław Puzewicz oraz Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Laureaci odebrali nagrodę podczas gali w Filharmonii Krakowskiej. Wręczono także Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego: platynowy i złote Medale Polonia Minor (otrzymali je klasztor oo. paulinów na Skałce, Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu, prof. Czesław Dźwigaj). Z kolei Agnieszkę Sierant odznaczono Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego - Krzyż Małopolski.