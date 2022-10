Już jutro rozpoczyna się 17. Festiwal "7xGospel"  

Rozpoczną go reaktywowane (po kilku latach przerwy) warsztaty dla mężczyzn, które kiedyś cieszyły się dużym zainteresowaniem, a później pojawiła się też myśl, że przecież w całej Polsce nie ma jeszcze chóru gospel tworzonego wyłącznie przez mężczyzn. Chętni do śpiewania na chwałę Boga byli, dyrygent też się znalazł (Łukasz Kubica, który poprowadził pierwsze dwie edycje warsztatów "Men in Black"), a Stowarzyszenie Gospel w Krakowie, organizator festiwalu, zgodziło się, by powstający chór niejako przejął nazwę warsztatów. Gdy Faceci w Czerni powoli zaczynali istnieć w gospelowej przestrzeni (i - co ciekawe - nie mając muzyka śpiewali wyłącznie a capella), przyszła pandemia, i skutecznie podcięła im skrzydła.

Jesienią ub. roku, kiedy zniknęły covidowe obostrzenia, chór podjął próbę reaktywacji, ale w między czasie Łukasz Kubica musiał zrezygnować z roli dyrygenta. Pałeczkę po nim przejął Miłosz Konarski, kompozytor, producent muzyczny, kierownik muzyczny wielu wydarzeń o charakterze religijnym. Problem w tym, że ubyło chórzystów, więc aby Faceci w Czerni znów mogli pokazać, na co ich stać, potrzeba pozyskać nowe głosy. - Podczas tegorocznego Festiwalu "7xGospel" powracają więc męskie warsztaty. Panowie - przyjdźcie i bądźcie z nami przez 3 dni, albo zostańcie na dłużej, bo ten chór to także odpowiedź na kryzys męskości w Kościele. Gwarantujemy też niezwykłe poczucie braterstwa i przyjaźni - mówi M. Konarski (wraz z nim warsztaty poprowadzi Adam Saczka, wokalista, kompozytor, aktor, od 16 lat dyrygent tyskiego chóru gospel "God’s Property"). Zaprasza też na cotygodniowe próby, które odbywają się w każdą środę o godz. 19.00 u salezjanów na Dębnikach. Tam też, w niedzielę 16 października o godz. 19.00, odbędzie się koncert Facetów, wieńczący warsztaty.

Z kolei w sobotę 15 października o godz. 19.30 warto wybrać się na koncert inauguracyjny festiwalu, który odbędzie się w sali teatralnej Centrum Kultury im. Św. Jadwigi (ul. Władysława Łokietka 60). Wystąpią: Chór Mszana Gospel Choir, Raba Gospel Choir oraz Gospel Voice.

W programie festiwalu są także warsztaty dla solistów oraz 24. Warsztaty Gospel w Krakowie (instruktorami będą Dathan Thigpen i Wayne Ellington. Te ostatnie potrwają od 22 do 23 października, a zakończy je koncert finałowy, który odbędzie się w niedzielę 23 października o godz. 18.00 w Hali "Cracovia" (ul Focha 40). Tego wieczoru wystąpią uczestnicy warsztatów Faceci w Czerni, warsztatów dla solistów, 24. Warsztatów Gospel w Krakowie oraz Colin Williams i Colin Vassell

