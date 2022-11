Sympozjum organizowane przez Radę Konferencji Episkopatów Europy trwa w Krakowie od czwartku 20 października i jest ono częścią przygotowań do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży, które mają się odbyć w Portugalii. Trzeciego dnia uczestnicy wydarzenia najpierw wzięli udział w "Targach dobrych praktyk", prezentując innym ciekawe, Boże dzieła realizowane w różnych krajach europejskich. Później modlili się Koronką do Bożego Miłosierdzia w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a następnie, w sanktuarium św. Jana Pawła II uczestniczyli w odpustowej Mszy św. koncelebrowanej przez wielu biskupów i kapłanów. Przewodniczył jej metropolita krakowski, który w homilii przypomniał m.in. dzień wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża i inaugurację jego pontyfikatu sprzed 44 lat.

- Posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi i całkowite zaufanie Jego Matce sprawiły, że on, Totus Tuus - cały dla Maryi, a przez Nią także cały dla Jej Bożego Syna, nie tylko przezwyciężył swe pierwsze obawy i lęki, ale, co więcej, podczas Mszy świętej inaugurującej swój pontyfikat wzywał na placu św. Piotra wszystkich ludzi, nie tylko chrześcijan, aby przestali się lękać i bać, i aby otwarli się na Chrystusa i Jego Ewangelię - zaznaczył abp Marek Jędraszewski .

Przekonywał też, że wszędzie, dokądkolwiek dotarł na ziemi Ojciec Święty, był zwiastunem radosnej nowiny, czyli Ewangelii. - Wszędzie ogłaszał pokój i wzywał do pokoju. Wszędzie zwiastował szczęście i obwieszczał zbawienie, istniejące jedynie w Tym, który "do końca nas umiłował" - podkreślał arcybiskup dodając, że swoją misję zwiastuna radosnej nowiny Jan Paweł II przekazał młodym ludziom nazywając ich w czasie ŚDM w Rzymie w roku 2000 "stróżami poranka".

- Życzę wam z całego serca – mówił do uczestników sympozjum abp Jędraszewski - aby te słowa o "stróżach poranka" lepszego i bardziej ludzkiego świata były dla was natchnieniem (…). Niech w obliczu dzisiejszych zagrożeń pokoju, zwłaszcza wobec wojny na Ukrainie spowodowanej przez okrutną rosyjską agresję, staną się one dla was duchowym przygotowaniem do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Niech Najświętsza Maryja Dziewica, która zawsze mówiła Bogu «tak», sprawi, abyście dla współczesnego świata byli zwiastunami radosnej nowiny, a wszystkim ludziom ogłaszali Chrystusowy pokój - apelował metropolita.

Po Eucharystii młodzi przygotowujący się do wyjazdu na ŚDM spotkali się na kolejnym „KRoku do Lizbony”. Dzień zakończyło modlitewne czuwanie w duchu ŚDM, w którym uczestniczyli bp Robert Chrząszcz oraz bp Andrzej Przybylski z Częstochowy.