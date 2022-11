Kraków Airport. 6 mln pasażerów i 120 połączeń  

Warto też odwiedzić port w najbliższą sobotę 29 października, bo tamtejsze Centrum Edukacji Lotniczej przygotowało moc atrakcji dla wszystkich z okazji jubileuszu 5-lecia działalności.

Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport nie kryje radości z tak dużej liczby pasażerów. - Dziękujemy za zaufanie tym wszystkim, którzy wybierają krakowskie lotnisko jako miejsce będące początkiem lub końcem swoich podróży - mówi Radosław Włoszek.

- Cieszymy się, że podróże lotnicze pozostają pasją i radością. Analizując obecny, wzmożony ruch pasażerski, liczymy iż jeszcze w tym roku powitamy 7 mln pasażera - nie ukrywa R. Włoszek. Nawiązuje też do ŚDM w Lizbonie. - Przed nami ważne wydarzenie religijne o zasięgu międzynarodowym. Cieszymy się, że na Światowe Dni Młodzieżowe w 2023 r. z Krakowa będzie można polecieć bezpośrednim rejsem na pokładzie samolotu jednego z naszych bazowych przewoźników operujących z naszego portu - zapowiada Radosław Włoszek. Branża lotnicza przewiduje też rejsy czarterowe.

- Z soboty na niedzielę 30 października rozpoczynamy w Kraków Airport Sezon Zima 2022/2023 z bardzo atrakcyjnymi, różnorodnymi kierunkami. Jestem przekonany, że bogata siatka połączeń będzie inspiracją do podróży po całym świecie, pasażerów ucieszą także nowe połączenia naszych bazowych przewoźników: Ryanaira do Tuluzy i Poznania, a także Wizz Air do Leeds Bradford - komentuje Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

Służby lotniskowe przypominają, że pasażerowie przed wylotem nadal zobowiązani są do sprawdzania na bieżąco zasad sanitarnych panujących w państwach do których podróżują. Zarówno na odlotach, jak i przylotach w strefie Non-Schengen można skorzystać z biometrycznych bramek ABC, które umożliwią jeszcze szybszą odprawę paszportową. W celu łatwiejszej orientacji na lotnisku zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej aplikacji Kraków Airport, która dzięki interaktywnej mapie poru lotniczego ułatwia dotarcie z miejsca gdzie się znajdujemy do punktu docelowego. Pamiętajmy, że gwarancją szybkiej obsługi kontroli bezpieczeństwa jest odpowiednie spakowanie bagażu podręcznego.

Początek obowiązywania zimowego rozkładu lotów zbiega się z obchodami 5-lecia Centrum Edukacji Lotniczej, które działa w Kraków Airport. Dnia 29 października 2022 między godziną 9:00 a 14:00 drzwi CELu otwierają się szeroko! Macie szansę wziąć udział w konkursach z nagrodami, poznać nasze przestrzenie, zrobić niezwykłe zdjęcie w strojach lotniczych i spędzić czas w lotniskowej atmosferze.

Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport (CEL) znajduje się w północnej części budynku administracyjno-technicznego lotniska Kraków Airport w Krakowie- Balicach. To wyjątkowy w skali kraju ośrodek edukacyjny, realizujący autorski program przybliżający wszystkim chętnym zasady funkcjonowania portu lotniczego i jego organizację. Przypomina lotnisko w pigułce i wyposażone jest w urządzenia spotykane na każdym lotnisku świata. Z tą przewagą, że w CEL można wszystkiego dotknąć, spróbować, dowiedzieć się jak działa.

- Podczas naszego święta zaplanowaliśmy dla wszystkich naszych gości specjalne atrakcje. CEL przede wszystkim uczy zatem mamy dla Was wiele konkursów, gier i zabaw - oczywiście o tematyce lotniczej. Za każdą aktywność będziecie mogli zdobyć naklejkę z naszym Pingwinem Leonardem, a dla najlepszych czekają nagrody - mówi Jolanta Rokosz, Kierownik Centrum Edukacji Lotniczej. Dodatkowo będzie można skorzystać z symulatora lotów, w rzeczywistości wirtualnej (stanowisko VR) wcielić się w marszałka i zaparkować samolot na płycie postojowej oraz zrobić sobie niepowtarzalne zdjęcie w strojach lotniczych! Dla każdego będzie także dostępny smaczny upominek.

Świętowanie 5 lat CEL odbędzie się w sobotę, 29 października, w godzinach 9:00-14:00, w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport. Pod CEL jest dostępny darmowy parking dla gości na czas udziału w wydarzeniu, można również dojechać Kolejami Małopolskimi oraz autobusami MPK.