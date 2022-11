Ponad połowa Polaków w dzieciństwie nie wierzyła w swoje możliwości  

Niemal co drugi dorosły Polak słyszał w dzieciństwie komunikaty, które niszczyły jego wiarę w siebie: "Co ty tam wiesz!"; "Dzieci i ryby głosu nie mają"; "Dlaczego nie piątka?", "Jesteś do niczego! Z czym do ludzi?", "Czy ty w ogóle się do czegoś nadajesz?", "Myślałam, że jesteś mądrzejszy!", "Ty zawsze musisz tak nabałaganić?".

Co więcej, nadal wiele dzieci w naszym kraju dorasta bez wiary we własne możliwości. Akademia Przyszłości stara się więc być swego rodzaju lekarstwem, które leczy ten problem, obejmując pomocą dzieci szczególnie potrzebujące wsparcia w odkrywaniu swoich talentów i mające bardzo niskie poczucie własnej wartości. W poprzedniej edycji (2021/2022) programem zostało objętych ponad 2000 dzieci z 249 szkół partnerskich, aż 38 proc. z nich mierzyło się dodatkowo z nieśmiałością.

Jednym z takich dzieci jest 9-letni Olek, który kiedyś usłyszał ostre jak brzytwa słowa "do niczego się nie nadajesz". Wtedy przestał marzyć o byciu konstruktorem robotów. Jak alarmują psychologowie, takie stwierdzenia zapisują się w psychice i są odtwarzane w kryzysowych sytuacjach w życiu, np. podczas rozmowy rekrutacyjnej.

- W dzieciństwie słyszeliśmy masę zdań, które były prztyczkami w nos albo wręcz miały wbić w ziemię. Mieliśmy nie robić kłopotu (…). Słyszeliśmy, że życie to nie zabawa i że musimy się postarać lepiej - przez to, potem całe życie byliśmy niepewni, czy już jest wyczerpująco. W dorosłym życiu prowadziło to do niepewności, która kończy się często przepracowaniem i chorobą. A kiedy nawet staraliśmy się protestować, rodzice, dziadkowie, nauczyciele mówili: to tylko żarty, nie znasz się na żartach - mówi dr hab. Jacek Wasilewski, specjalista projektowania języka i komunikacji społecznej, współautor książki "Uwięzieni w słowach rodziców".

Dzięki Akademii Przyszłości dzieci z takimi problemami pracując indywidualnie ze swoim tutorem, powoli zaczynają inaczej patrzeć w przyszłość i nieśmiało budować plany oraz marzenia. By jednak akademia mogła nadal pomagać, potrzebuje darczyńców, którzy będą fundowali dzieciom Indeksy Sukcesów.

Szczegóły można znaleźć na www.akademiaprzyszlości.org.pl.