Centrum Formacji Duchowej w Krakowie - zwane Domem Słowa - prowadzone jest przez salwatorianów i salwatorianki.

W rekolekcjach, warsztatach i spotkaniach formacyjnych organizowanych od ćwierćwiecza w tym miejscu wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób świeckich i konsekrowanych oraz kapłanów.

Z okazji 25-lecia działalności Domu Słowa odbędzie się sesja jubileuszowa pod hasłem „Twoje słowo daje mi życie”. Zainauguruje ją w środę 9 listopada przewodniczący Papieskiej Rady Kultury kard. Gianfranco Ravasi, który wygłosi dwie konferencje: „Biblia - tabernakulum słowa Bożego” oraz „Biblia - wielki kod kulturowy dla wierzących i niewierzących”.

W programie 5-dniowego zjazdu znalazły się również wykłady ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, Danuty Piekarz i o. Amedeo Cenciniego. Czas rekolekcyjnego skupienia w ramach sesji poprowadzą w piątek i sobotę o. Innocenzo Gargano OSBCam oraz abp Grzegorz Ryś. Zaplanowano także premierę filmu ewangelizacyjnego „Zapraszam, przyjdź” oraz koncert muzyki sakralnej w wykonaniu zespołu Harpa Dei.

W niedzielę, na zakończenie sesji, o tożsamości i przyszłości Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów opowie jego dyrektor ks. Krzysztof Wons SDS. Mszę św. dziękczynną za 25 lat istnienia Domu Słowa odprawi prowincjał polskich salwatorianów ks. Józef Figiel SDS.



- W murach Centrum uczymy się miłości do słowa Bożego i jak nim żyć na co dzień. Strzeżemy ciszy i formujemy do zasłuchania w słowo Boga. Wierzymy, że jest źródłem życia, jest żywe i skuteczne - podkreśla ks. Krzysztof Wons.

- Dzięki bliskim spotkaniom z ludźmi w murach Domu Słowa poznajemy Kościół z bliska. Kościół nie mas, ale małej trzódki, choć niewielkich liczb, za to wielkich pragnień, podobny do odrobiny kwasu, która potrafi zakwasić wielką ilość ciasta. Poznajemy Kościół niezwykle bogaty i różnorodny pod względem powołań, duchowości i charyzmatów, pod względem doświadczenia wiary - przekonuje dyrektor CFD.

Jak opowiada duchowny, do Centrum trafiają nie tylko ludzie zaangażowani religijnie, ale także ci „z przedsionka kościoła”, a nawet z jego odległych peryferii. - Wracają z daleka, po długich latach gubienia się, obrażania na Boga, zbuntowanych na księży, Kościół. To ludzie nieśmiało i z trudem przekraczający próg „kościelnych terenów” z powodu złych, nieodwracalnych wyborów życiowych, mocno poranieni przez siebie i innych, mający niejedno na sumieniu, ale tęskniący prawdziwie za nowym początkiem i za Kościołem - mówi. Zapewnia przy tym, że w Domu Słowa jest miejsce dla każdego.

Centrum Formacji Duchowej w Krakowie proponuje rekolekcje lectio divina, ignacjańskie Ćwiczenia Duchowne, prowadzi warsztaty z bibliodramy i sesje formacyjne. Tutaj organizowane są zajęcia szkół biblijnej, kierownictwa duchowego czy wychowawców zakonnych i seminaryjnych. Wśród prelegentów można znaleźć znane nazwiska, jak abp Piero Marini, kard. Gianfranco Ravasi, o. Raniero Cantalamessa OFMCap, o. Anselm Grün OSB czy kard. Robert Sarah.