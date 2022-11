Powstała ona w ramach projektu "Namalować katolicyzm od nowa", który wymyśliły Fundacja Świętego Mikołaja, Instytut Kultury św. Jana Pawła II w Rzymie (przy Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu) oraz Teologia Polityczna.

- Należę do osób, dla których obraz autorstwa Adolfa Hyły nie jest najszczęśliwszy. Nie ma w tym nic dziwnego - wszak sam ks. Michał Sopoćko do ostatnich swoich dni zamawiał obrazy Jezusa Miłosiernego u kolejnych artystów, szukając tego najbardziej udanego. Myślę więc, że każda epoka zasługuje na swoją interpretację tego malowidła, pod warunkiem, że będzie ona wierna wymaganiom danym przez Chrystusa - mówi Dariusz Karłowicz, prezes Fundacji Świętego Mikołaja, pomysłodawca projektu i kurator wystawy, której wernisaż odbył się 9 listopada.

Chodziło o zaproszenie do dyskusji i pracy malarzy, filozofów i historyków sztuki, którzy mogą przyczynić się do próby zrodzenia nowej sztuki sakralnej. W projekcie nie mogli uczestniczyć malarze przypadkowi, bo nie sposób malować Chrystusa, nie wierząc w Niego i nie mając zbyt wiele wspólnego z Kościołem ani z chrześcijaństwem. - Osoby, które zaprosiłem, to nie tylko bliscy mi artyści, których cenię. Myśląc o nich czułem, że ten temat ich zaciekawi i nie będzie im obojętny w sensie duchowym - komentuje prof. Jarosław Modzelewski, jeden z najwybitniejszych polskich malarzy XXI w., kształcący adeptów malarstwa na warszawskiej ASP, odpowiedzialny za dobór części artystów biorących udział w projekcie i autor jednego z obrazów zamieszczonych na wystawie.

Ostatecznie, oprócz niego, obrazy namalowali też Beata Stankiewicz, Ignacy Czwartos, o. Jacek Hajnos OP, Wincenty Czwartos, Jacek Dłużewski, Wojciech Głogowski, Krzysztof Klimek, Bogna Podbielska i Artur Wąsowski.

Co ważne, artyści przed rozpoczęciem pracy uczestniczyli w cyklu wykładów bp prof. Jacka Grzybowskiego (biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej), dr Doroty Lekkiej (teolog i historyk sztuki) i dr Izabeli Rutkowskiej (autorka książki "Niepojęty świat duszy. Język doświadczeń mistycznych św. Faustyny Kowalskiej"). Starali się oni naświetlić problematykę Bożego Miłosierdzia zarówno od strony teologicznej, dokumentów Kościoła i nauczania papieskiego na temat sztuki, jak i wszystkich zapisów odnoszących się do wizerunku Chrystusa, zamieszczonych przez s. Faustynę w "Dzienniczku". Był też wyjazd do Wilna, gdzie znajduje się obraz autorstwa Eugeniusza Kazimirowskiego - pierwszy, który powstał po otrzymaniu przez mistyczkę polecenia od Chrystusa, by namalować wizerunek wcielonego Miłosierdzia.

