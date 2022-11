Internetowa baza rodzin, które czekają w tym roku na pomoc, została otwarta rano. Od tego momentu, przez kolejne 4 tygodnie, każdy może wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl, wybrać rodzinę i wspólnie z bliskimi, przyjaciółmi, współpracownikami czy kolegami ze szkoły przygotować paczkę ze wsparciem odpowiadającym na realne potrzeby.

- Ta baza będzie się powiększać z dnia na dzień, codziennie o około 1000 nowych, trudnych historii. Wiemy, że ten rok nie jest łatwy pod kątem ekonomicznym, jednak zachęcamy do włączenia się w naszą inicjatywę. A jeśli rzeczywiście jest nam trudniej finansowo, to zróbmy naszą paczkę w większym gronie, ale nie rezygnujmy z udzielenia pomocy naprawdę potrzebującym - mówi Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia "Wiosna", organizatora Szlachetnej Paczki.

W ubiegłej edycji jedną paczkę robiło średnio 31 osób. Przygotowując ją w gronie współpracowników, znajomych czy domowników, dużo łatwiej jest skompletować niezbędne produkty i podzielić się z potrzebującymi z najbliższej okolicy, którzy mają w życiu trudniej.

Potwierdza to Joanna Jabłczyńska, ambasadorka akcji. - Co roku czekam na Szlachetną Paczkę, bo ona wyjątkowo jednoczy. I to nie tylko darczyńców i osoby w potrzebie, ale ludzi dobrej woli, którzy chcą pomóc w konkretny sposób, jak najlepiej dopasowany do potrzeb wybranej rodzin. Jeśli każdy z nas dołoży swoją cegiełkę do takiej mądrej pomocy, to będziemy mogli pomóc jak największej liczbie osób - podkreśla aktorka.

Tegoroczna edycja wydarzenia ma szczególnie zachęcić do dzielenia się z bliźnim. - To ludzki odruch, bo jest w nas takie poczucie, że nawet mając niewiele, wciąż potrafimy dostrzec kogoś, kto ma mniej. Nie myślimy o tym, ile mamy i czy dzieląc się, będziemy mieć mniej. Po prostu działamy. I teraz jest właśnie taki moment, w którym możemy zmienić czyjąś nieraz bardzo ciężką historię życia na lepszą - wskazuje J. Sadzik.

W Szlachetnej Paczce działa obecnie ponad 7 tys. wolontariuszy i na pewno będzie ich więcej. Odwiedzają oni rodziny, poznają ich historie oraz potrzeby, niosąc nadzieję i siłę do zmian.

- To, co odkryłem, będąc wolontariuszem, to fakt, że Szlachetna Paczka to nie tylko wsparcie materialne. To bardzo wzruszające spotkania z ludźmi, którzy nieraz potrzebują też uwagi czy dobrego słowa, a także zrozumienia ich realnych potrzeb i odnowienia poczucia własnej wartości, które często obniżyła ich trudna sytuacja - przyznaje Krystian Bulanda.

Już w grudniu Szlachetna Paczka chce odwiedzić ponad 20 tys. rodzin w ponad 620 lokalizacjach w całej Polsce. W ponad 70 z nich program jest organizowany po raz pierwszy lub po latach nieobecności.

Jeszcze dzisiaj o 17.00 w kanałach w mediach społecznościowych Szlachetnej Paczki (Facebook, YouTube, Twitter) oraz na www.rmf24.pl internauci będą mogli zobaczyć transmisję live z oficjalnego rozpoczęcia kolejnej edycji programu.

- W trakcie live’a przeprowadzone zostaną rozmowy z wolontariuszami, pracownikami, darczyńcami i ambasadorami Paczki. Poznamy również poruszające historie rodzin, które czekają na wsparcie - zachęca do obejrzenia transmisji Anna Gaik, menadżerka ds. PR Szlachetnej Paczki.