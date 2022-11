Pierwszego dnia obrad w Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" spotkało się wielu specjalistów, ekspertów z Polski i zagranicy, którzy nie tylko chcą dbać o rodzinę, ale starania o dobro rodziny stawiają wśród swoich priorytetowych zadań.

Rektor UPJPII ks. prof. Robert Tyrała przypomniał, jak ważnym obszarem myśli i działań była dla Jana Pawła II rodzina. - Ten kongres jest w jakimś sensie dopełnianiem nauczania Jana Pawła II, papieża rodziny, który przez swoją pastoralną posługę podczas całego pontyfikatu na rodzinie opierał wszystko - mówił rektor UPJPII. Ksiądz profesor podkreślił też znaczenie tego kongresu, "gdyż społeczeństwo i Kościół potrzebują teraz wyraźnego głosu w imię wypełniania misji »Idźcie i nauczajcie«". - Stabilność rodziny, jak nigdy dotąd w historii, jest współcześnie zagrożona ideologiami propagującymi jej modyfikację, a nawet zbyteczność. Państwa nowożytne często nie widzą potrzeby ochrony instytucji małżeństwa i rodziny, prawo stanowione nie zawsze respektuje prawo naturalne, zajmuje się pieczołowicie jednostką, spychając dobro rodziny na drugi plan. Tymczasem szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. W ten sposób Sobór Watykański II, rozpoczęty 60 lat temu, ukazał niepowtarzalną rolę małżeństwa i rodziny w życiu każdego człowieka i każdej ludzkiej społeczności - mówił rektor.

Ksiądz dr Paweł Gałuszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie, do którego w ostatnim czasie napływały od młodych ludzi dookreślenia do postawionego im pytania "Małżeństwo to...", przekonywał z kolei, jak bardzo młody człowiek potrzebuje dziś wsparcia i drogowskazu, a ludzie młodzi, narzeczeni, małżonkowie powinni być szczególnie ważni dla Kościoła. - Często mam wrażenie, że jest pewnego rodzaju obojętność w kontekście życia rodzinnego, małżeńskiego, wyborów, które stoją przed młodymi ludźmi. Wydaje się, że nie są zainteresowani, że kwestia budowania małżeństwa, budowania rodziny to jest dla nich taki temat poboczny. A ten właśnie kongres pokazuje, że małżeństwo oparte na sakramencie i rodzina budowana na małżeństwie to jest kolejny, naturalny etap w życiu człowieka - mówił ks. Gałuszka, dodając, że - jego zdaniem - pragnienie szczęścia małżeńskiego i rodzinnego jest w młodych ludziach, tylko nie potrafią oni dotrzeć do tej głębi swojego serca - zaznaczył ks. Gałuszka.

Ostrych słów krytyki na temat obecnych czasów nie szczędził Carl Anderson, były Najwyższy Rycerz Rycerzy Kolumba, doktor honoris causa UPJPII. W swoim wykładzie podzielił się m.in. refleksją, że połowa Amerykanów uważa się dziś za ludzi samotnych, a "kontynent cyfrowy" uniemożliwia nam tworzenie trwałych związków. Co więcej, scena "kontynentu cyfrowego" przesiąknięta jest pornografią, normalne kontakty zastąpiły portale randkowe i wynikające z nich przygodne spotkania, a seks stawiany jest w miejsce miłości i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Jest on też przekonany, że należy wciąż i na nowo wracać do nauczania Jana Pawła II, który mówił, że "człowiek nie może żyć bez miłości, a jedynym mistrzem prawdziwej miłości jest Chrystus".

Wśród prelegentów kongresu są też m. in: ks. prof. Robert Woźniak (UPJPII), o. prof. Jarosław Kupczak OP (UPJPII), ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (UKSW), ks. dr hab. Robert Skrzypczak (AK w Warszawie), ks. prof. Jose Granados (Veritas Amoris Project, Włochy), bp Jean Laffitte, Elżbieta Rafalska (poseł do Parlamentu Europejskiego) oraz kard. Gerhard Ludwig Müller.

Patronem wydarzenia oraz jego inicjatorem jest abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Głównymi organizatorami są Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz archidiecezja krakowska. Wśród współorganizatorów są m.in. Rycerze Kolumba.