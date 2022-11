Kraków Airport. Wraca bezpośrednie połączenie do Lourdes  

Irlandzka linia lotnicza przywraca bezpośrednie połączenie z Krakowa do Lourdes i to w bardzo dogodnych godzinach i dniach tygodnia.

Do znanego francuskiego sanktuarium będzie można polecieć w każdy piątek i niedzielę. Pierwsze połączenie Ryanair zaplanował na 26 marca 2023 r. Podróż zajmie dwie godziny i 40 minut.

Boeing 737 linii Ryanair do Lourdes będzie startował w piątek o 7.05, by na miejsce dotrzeć na 9.55. Po kilkunastominutowej przerwie samolot będzie wracał do Krakowa. Zaś w niedzielę lot zaplanowano na 8.30, a przylot na 11.20. O 11.50 samolot będzie wyruszał w drogę powrotną do Krakowa.

- Deklaracja Ryanaira - jednego z bazowych przewoźników Kraków Airport - o uruchomieniu w sezonie Lato 2023 nowych połączeń, tras do niezwykłych miast Europy oczekiwanych przez pasażerów, to potwierdzenie potencjału krakowskiego lotniska. Lourdes to miasto słynące z miliona pielgrzymów z całego świata - mówi Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

Ryanair poleci także do Perugii, stolicy Umbrii, która zachwyca słynną Bramą Etruską oraz do Memmingen, położonego niedaleko Monachium i Zurichu.

- To bardzo dobre wiadomości, bo połączenie z Krakowa do Lourdes cieszyło się sporym zainteresowaniem wśród podróżnych, często były to zorganizowane grupy parafialne. Dodatkowym atutem tego połączenia, wznowionego po przerwie, są dni i godziny odlotu, bo dotyczą weekendu - mówi Bernadeta Antolak-Gil z Biura Podróży Blue Travel.