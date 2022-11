Kard. Dziwisz podkreślał potrzebę zastanowienia się, w jaki sposób chrześcijanie mogą „jeszcze bardziej otworzyć przestrzeń serc, rodzin, wspólnot i środowisk, by poddać je królewskiej władzy miłości Chrystusa".

Odwołał się ponadto do modlitwy Pańskiej i prośby „Przyjdź królestwo Twoje”. - W tej prośbie zapisana jest nasza gotowość i nasze zadanie, by współpracować w budowaniu i umacnianiu królestwa Bożego już tu na ziemi. Żyjąc po Bożemu, zachowując Boże przykazania, spełniając obowiązki związane z naszym osobistym powołaniem, tym samym poszerzamy przestrzeń królowania Chrystusa na ziemi - wyjaśniał. - To nasze zaangażowanie i świadectwo życia jest potrzebne światu, by uwierzył w Ewangelię i otworzył się na przyjęcie Chrystusa - dodał.

- Chrystus proponuje nam królewską drogę miłości i służby, bo tylko na tej drodze możemy budować prawdziwie ludzki i sprawiedliwy świat, w którym nie rządzi egoizm i przemoc, lecz braterstwo i solidarność - nauczał krakowski metropolita senior.

- Przeżywamy wszyscy dramat narodu ukraińskiego, który stał się ofiarą rosyjskiej agresji, rodzącej się z żądzy panowania nad światem, nieliczenia się z prawem innego narodu do samostanowienia o sobie, do suwerenności, z prawem do własnego języka i kultury. Prosimy dziś Chrystusa Króla, by swoim błogosławieństwem pokoju obdarzył Ukrainę i te wszystkie miejsca i kraje, gdzie dzisiaj człowiek cierpi i umiera, gdzie deptana jest jego godność i prawo do godnego życia - mówił.

Wieloletni sekretarz św. Jana Pawła II przypomniał, że uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest obchodzona jako Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym. Zachęcał do modlitwy za wstawiennictwem papieża Polaka, inicjatora spotkań młodzieży świata, by „w czasach zamętu nasza polska młodzież pozostała wierna Chrystusowi i Jego Ewangelii”.