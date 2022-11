W podhalańskich Spytkowicach od 18 do 20 listopada odbywały się XIV Rekolekcje Góralskie. Towarzyszyło im hasło: "Dwuligowości Świycke a Prowdzie Łogarek" i motto zaczerpnięte z C.K. Norwida: "Nie trzeba kłaniać się okolicznościom, a prawdom kazać, by za drzwiami stały".

Podjęliśmy temat prawdy nieprzypadkowo, bo przecież teraz każdy ma swoje jedynie słuszne myśli i racje i nie dajemy sobie nic powiedzieć, że to wcale nie jest tak. Chcieliśmy więc przypomnieć, co tak naprawdę stanowi prawdę w codziennym życiu i co jest drogowskazem od Boga - mówi ks. Jan Gacek, kapelan Zarządu Głównego ZP i proboszcz parafii w Spytkowicach.

Z uczestnikami rekolekcji spotkał się abp Marek Jędraszewski. - Dziś przeciwnik nie jest jasny. Mówi przebiegle, w sposób wyrachowany, również po to, by i nas wytrącić z jednoznaczności. To bardzo niebezpieczne dla życia osobistego, społecznego, a ostatecznie zagrażające fundamentom życia narodu, który ma - jak w przypadku narodu polskiego - bardzo jasno określone fundamenty. Nie zrozumie się historii Polski bez chrześcijaństwa - wskazał metropolita krakowski.

Hierarcha stwierdził ponadto, że ideologie przekreślają prawdę o kobiecie i mężczyźnie i zauważył, że trzeba głosić prawdę o tym, czym jest rodzina i małżeństwo oraz kiedy zaczyna się ludzkie życie. Metropolita wskazał także na przykład bł. Karoliny Kózkówny, która swoje życie oparła na prawdzie. Zwrócił uwagę na oszczerstwa kierowane pod adresem św. Jana Pawła II i w tym kontekście zachęcił do lektury stanowiska Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie działań papieża z Polski.

Rekolekcje Góralskie co roku odbywają się w innym miejscu, ich organizacją zajmują się poszczególne oddziały Związku Podhalan. W tym roku był to oddział ZP w Spytkowicach, a za rok będzie to oddział ZP w Skomielnej Białej.

- Jednym z zadań przynależności do Związku Podhalan jest też podejmowanie przez członków tej największej organizacji zrzeszającej górali wyzwań współczesnego świata, szukanie odpowiedzi na często trudne pytania. I temu służy organizacja naszych rekolekcji - mówi ks. Jan Gacek.

Wykłady i posiady odbywały się w remizie OSP Spytkowice, a Msze św. i nabożeństwa w tamtejszym kościele. Wśród prelegentów XIV Rekolekcji Góralskich byli m.in. ks. prof. Michał Droźdź, prof. Krzysztof Wieczorek.

Rekolekcje zakończyły się uroczystą Mszą św. w kościele w Spytkowicach, której przewodniczył ks. Jan Gacek, a homilię wygłosił ks. Władysław Zązel, kapelan Związku Podhalan. - Bardzo wam dziękuję za przyjęcie do swoich serc tak wielu cennych wiadomości czy mechanizmów, którymi chce się nami manipulować. Dziękuję także za przyjęcie prawd dotyczących wielkiego pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Ojciec Święty mówił do nas w 1997 r. pod Wielką Krokwią, że "na górali można zawsze liczyć". Stańmy na straży prawdy o jego posłudze jako następcy świętego Piotra - apelował ks. Zązel.

Ksiądz Jan Gacek i prezes ZP w Spytkowicach Bogusław Jarząbek podziękowali wszystkim uczestnikom za przyjazd na tegoroczne Rekolekcje Góralskie. Na zakończenie nie zabrakło także uroczystego obiadu dla wszystkich gości i organizatorów.