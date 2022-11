Wadowice. Widowisko "Oblicze"  

We wtorek 29 listopada o godz. 11 w sali teatralnej Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II (pl. Jana Pawła II 1) odbędzie się widowisko multimedialne pt. "Oblicze".

Widowisko jest efektem projektu "Ikony dobrem pisane" zrealizowanego przy współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Wielkich Drogach.

"Do miejsc takich jak to trafiają osoby niepełnoletnie zagrożone niedostosowaniem społecznym. Wychowankowie Ośrodka wzięli udział w czterodniowym kursie pisania ikon, warsztatach pracy z kamerą, montażu i warsztatach muzycznych. Do czwórki wychowanków Ośrodka Wychowawczego dołączył Paweł Podgórski. Warsztaty były dla niego próbą porządkowania swojego wnętrza. Paweł od lat zmaga się z chorobą dwubiegunową afektywną, ma za sobą 22 hospitalizacje. Aktualnie jest asystentem zdrowienia, pomaga innym osobom w kryzysach psychicznych" - informują organizatorzy.

Efektem projektu jest widowisko, będące relacją chłopców z poszukiwania swojego prawdziwego oblicza. Spotkaniu towarzyszyć będą muzyka na żywo, rozmowa z uczestnikami projektu oraz prezentacja powstałych ikon.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Projekt "Ikony dobrem pisane" dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kultura Dostępna".

Partnerami medialnymi projektu są TVP3 Kraków, Gość Niedzielny oraz Radio eM.