Chochołów. Jestem wzorem do naśladowania  

Jak mówi Mariusz Garus z Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, chodzi o kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich członków MDP oraz promowanie zdrowego trybu życia bez alkoholu, propagowanie przepisów przeciwpożarowych, rozwijanie sprawności fizycznej, organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i historycznej.

Wszystkich gości w SP Chochołów powitała dyrektor placówki Joanna Kowalik. Wśród nich byli przedstawiciele władz gminy, strażacy z OSP, strażacy z PSP. - Cieszę się z kolejnego ważnego programu, który rozpoczynamy w naszej gminie, a jest on skierowany do dzieci i młodzieży, by zachęcić je do zaangażowania w młodzieżowe drużyny pożarnicze. Jakże ważna jest działalność naszych druhów - podkreślił wójt Marcin Ratułowski.

Szkolenie ma popularyzować poprzez zabawę działalności MDP i OSP oraz nauczyć dzieci postępowania w trudnych sytuacjach życiowych, spowodowanych nadużywaniem napojów alkoholowych, radzenia sobie z agresją i przemocą oraz zapoznać z zasadami udzielania pierwszej pomocy i zapobiegania powstawaniu pożarom.

Program szkolenia obejmuje 4 panele tematyczne z wykładami i ciekawą częścią praktyczną. Uczniowie zdobędą wiedzę m.in. na temat pierwszej pomocy medycznej, będą się uczyć używania podstawowych narzędzi strażackich. Druga edycja programu "Jestem wzorem do naśladowania" obejmie młodzież i dzieci ze szkół w Cichem (nr 1), Piekielniku i Chochołowie. W pierwszej edycji były Ratułów i Stare Bystre.