Na scenie Kampusu Wielickiego wybrzmiały najsłynniejsze piosenki z bajek Disneya oraz najpiękniejsze utwory Zbigniewa Wodeckiego, które wykonali uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz goście specjalni wydarzenia. Niezapomniane utwory patrona szkoły, i nie tylko, wykonali Paulina Smoleń-Cichy, Krzysztof Bigaj, zespół "Latające talerze", Duo Performance, DJ WM oraz finalista programu The Voice of Poland - Michał Matuszewski. - Możemy pomóc dzieciom i to jest dla nas najważniejsze - mówił Marcin Karzełek z zespołu Duo Performance.

W trakcie koncertu odbyła się również aukcja, podczas której wylicytowano koszulkę z podpisami reprezentantów Polski w piłce nożnej oraz piłkę tenisową z autografem Huberta Hurkacza. - Jesteśmy tutaj razem, by wspólnie zrobić coś pięknego, dla tych, którzy na co dzień, w cichości serca, czynią wielkie rzeczy dla innych - mówił Marcin Szewczyk, pomysłodawca wydarzenia i dyrektor "Rajskiej Szkoły".

Wypowiadali się także inni. - Celem naszej fundacji jest pomoc dzieciom i młodzieży z potrzebujących różnego rodzaju pomocy rodzin. Naszą główną formą wsparcia jest coroczna organizacja wakacyjnych obozów dla dzieci z całej Polski. Do tej pory udało nam się zorganizować 7 takich obozów i nadal robimy wszystko, by uszczęśliwić jak najwięcej dzieci - mówiła Ilona Wrześniak, przedstawicielka rady Fundacji Drużyna Chrystusa. - Zauważamy, że w obecnym świecie większym problemem od biedy materialnej, jest bieda emocjonalna. Staramy się pomagać również takim dzieciom na wszelkie możliwe sposoby - dodał Andrzej Głowacki, prezes fundacji.

Dziecięce hospicjum tego dnia reprezentowała Agnieszka Balicka - Nasze hospicjum prowadzi kompleksową opiekę nad dziećmi nieuleczalnie chorymi, zapewniając zarówno wsparcie medyczne, rehabilitacyjne jak i psychologiczne, a to wszystko odbywa się w domu małego pacjenta. Zapewniamy również pomoc rodzinom, które oczekują narodzin śmiertelnie chorych dzieci - tłumaczyła wolontariuszka, której tego dnia towarzyszyła mała Madzia, podopieczna hospicjum.

Na koncert sprzedano 600 biletów i zebrano ponad 13 tysięcy złotych. - Jestem niezmiernie wdzięczny zarówno swojej kadrze, jak i Państwu, za wasze otwarte i dobre serca. Nie ma nic piękniejszego i cenniejszego, jak pomoc drugiemu człowiekowi - podsumował M. Szewczyk.